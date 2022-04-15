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HP8666/00
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Instrukcja obsługi
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Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Suszarko-lokówka Philips StyleCare nie działa
Urządzenie Philips do stylizacji włosów nie włącza się
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
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