Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Stworzone do ucieczki
Odkrywaj nowe muzyczne światy z dowolnego miejsca. Te słuchawki bezprzewodowe dla audiofilii łączą w sobie znakomity dźwięk Fidelio z inteligentną kontrolą szumów i doskonałym dopasowaniem, zapewniając znakomite wrażenia podczas słuchania muzyki w domu i w podróży.
Wyjątkowy, naturalny dźwięk
Redukcja szumów Pro+
Doskonała jakość połączeń
Ponadczasowe wzornictwo Fidelio
Od punktowego, kontrolowanego basu po ciepłe średnie tony i krystaliczne wysokie dźwięki – te wspaniałe słuchawki zapewniają znakomity, naturalny dźwięk z precyzyjną separacją instrumentów. Dynamiczne przetworniki o powłoce grafenowej tworzą więcej szczegółów niż kiedykolwiek. Usłyszysz utwory, które wykonali Twoi ulubieni artyści – dokładnie tak, jak je stworzyli.
Adaptacyjna redukcja szumów szybko dostosowuje się do otoczenia, aby tłumić hałas zewnętrzny, w tym wiatr, w czasie rzeczywistym. Od muzyki po rozmowy, możesz zanurzyć się w dowolnym miejscu, nie ruszając palcem. Aby dostosować poziom przezroczystości lub redukcji szumów wiatru, wystarczy skorzystać z aplikacji Philips Headphones.
Mikrofony kształtujące wiązkę skupiają się na dźwięku Twojego głosu, natomiast zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji powstrzymują szum tła od zakłócenia połączenia. Możesz spokojnie wykonywać połączenia z najbardziej ruchliwych i hałaśliwych miejsc — Twój rozmówca będzie Cię wyraźnie słyszeć, a Ty będziesz słyszeć jego.
Nagrody
3.5
z 5
6
Opinie
Irek B.
18/02/2025
Polska
Fidelio, marka zobowiązuje.
Hi-Res po LDAC jest przednia. Słuchanie po przewodzie USB-C też jest możliwe. Tylko nie wiedzieć czemu producent dołączył ten przewód taki krótki i zaznaczył w specyfikacji, że jest przeznaczony tylko do ładowania? Na szczęście mam taki przewód innego producenta i czasami myślę, że z niego skorzystam. Po przewodzie 3,5 mm z dźwiękiem jest już słabiej. Kupiłem je z myślą by korzystać również z nich na laptopie. Miałem niesmak, ale udało mi się znaleźć sterownik BT, który umożliwił połączenie bezprzewodowo po LDAC. W efekcie nie żałuję zakupu bo w końcu mogę odstawić słuchawki przewodowe, których używałem jeszcze na laptopie. Jeśli chodzi o dźwięk to jest czysty i mocno basowy tak jak lubię. Aplikacja po aktualizacji działa sprawnie. Szkoda tylko, że nie jest dostępna również na PC. Budowa słuchawek: zarówno muszle jak i pałąk to metal. Nauszniki ze skóry muirhead. Pałąk nie jestem pewien bo nie określono tego w opisie. Dobrze leżą na głowie, zakrywają mi całe małżowiny i dobrze izolują od otoczenia. Zamknięta konstrukcja, nic z zewnątrz nie dociera podczas użytkowania, idealnie. W zestawie nie ma adaptera samochodowego tak jak ktoś zaznaczył poniżej w swojej recenzji. Ale zabłysnąć trzeba czymś czego defacto pewnie się nie używa.
Zalety
Design
Wady
Krótki przewód USB-C
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2024-01-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2024-01-18
Dainius R
16/11/2025
Lietuva
Philips Fidelil L4 yra puikios
Turėjau ausines Philips Fidelio L3, kurios pranoko vidus mano lūkesčius dėl garso, dėl dizaino Ir patikimumo. Turiu Ir kitų prekės ženklų audines, o kainos kokybės santykis akivaizdžiai Philips pusėje. Todėl 2025 metų spalį nutariau įsigyti naujas Philips Fidelio L4. Nors atnaujinimas nėra itin didelis, tačiau keli dizaino pakeitimai matosi. Garsas yra aukštis kokybės. Prisijungimas prie telefono ir kitų prietaisų tapo stabilus po programinės įrangos atnaujinimo. Iki tol kartais prapuldavo ryšys ir atsijungdavo ausinės. Todėl labai rekomenduoju naudoti Philips aplikaciją, kuri padeda atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimą.
Zalety
Garso kokybė, dizainas, Philips aplikacija
Wady
Didelė konkurencija, galėtų būti įvairesnių spalvų.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Data użycia 2024-10-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Data użycia 2024-10-16
DinedalP
14/01/2025
Polska
Dobre ALE?
Produkt zdecydowanie lepiej zbudowany od poprzedników, widać że użyto lepszych materiałów co skutkować powinno lepszą żywotnością. Jakość dzwięku dobra na poziomie sony mx4 i mx5(nie znakomita jak sennheiser czy bowers lub bang). ANC na zadowalającym poziomie. Informacja dla użytkowników noszących okulary - jest wygodnie, chociaż producent mógł bardziej pochylić przetworniki i byłoby idealnie. W 6 stopniowej skali zdecydowana mocna 5 tka w swojej klasie cenowej. Plusy: - dobrej jakości materiały, - dobry dzwięk (szczególnie rock i hardrock lub techno) - czuć przetworniki HiRes - twarde etui i bogatą zawartość (adapter samolodowy, przewód usb, jack to jack) Minusy: - cena bez promocji - mógłby by być trochę głębsze pady/ bardziej pochylone przetworniki - brak łatwo dostępnych części zamiennych po za serwisem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2024-09-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2024-09-14
Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Funkcja Asystent Google nie jest dostępna w niektórych językach i krajach.