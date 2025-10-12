Adaptacyjna redukcja szumów, dostrojona lepiej niż kiedykolwiek

Inteligentniejsze algorytmy nieustannie dostosowują się do otoczenia i sposobu dopasowania słuchawek, zapewniając swobodne, immersyjne słuchanie. Zmiany szczelności nauszników podczas ruchu są automatycznie kompensowane, a w cichym otoczeniu samoczynnie włącza się tryb świadomości. Niezależnie od tego, jak się poruszasz i dokąd zmierzasz, równowaga między zanurzeniem w dźwięku a świadomością otoczenia jest zawsze idealna.