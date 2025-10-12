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  • Stworzone z myślą o słuchaczach
  • Stworzone z myślą o słuchaczach
  • Stworzone z myślą o słuchaczach
  • Stworzone z myślą o słuchaczach
  • Stworzone z myślą o słuchaczach
  • Stworzone z myślą o słuchaczach
  • Stworzone z myślą o słuchaczach
  • Stworzone z myślą o słuchaczach

Nowość

FidelioSłuchawki nauszne

L5/00

Stworzone z myślą o słuchaczach

Daj swojej ulubionej muzyce przestrzeń, by mogła swobodnie wybrzmieć. Te wysokiej klasy bezprzewodowe słuchawki nauszne łączą wyrafinowane brzmienie Fidelio z wyjątkowym komfortem i naszą najbardziej inteligentną jak dotąd kontrolą hałasu. Załóż je, a przeniosą Cię w inne miejsca.

Poznaj wszystkie korzyści

Stworzone z myślą o słuchaczach

  • Wyrafinowane, naturalne brzmienie

  • Adaptacyjna redukcja szumów

  • Lekkość i komfort przez cały dzień

  • Doskonała jakość rozmów

Wyjątkowa sygnatura brzmieniowa Philips dla Fidelio

Specjalnie zaprojektowane przetworniki kopułkowe z powłoką ceramiczną i jedwabnym zawieszeniem zapewniają zrównoważone, naturalne brzmienie, które pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce. Od sprężystego, kontrolowanego basu, przez ciepłe tony średnie, po krystaliczne tony wysokie i precyzyjną separację instrumentów — utwory, które uwielbiasz, zyskują przestrzeń, by wybrzmieć.

Adaptacyjna redukcja szumów, dostrojona lepiej niż kiedykolwiek

Inteligentniejsze algorytmy nieustannie dostosowują się do otoczenia i sposobu dopasowania słuchawek, zapewniając swobodne, immersyjne słuchanie. Zmiany szczelności nauszników podczas ruchu są automatycznie kompensowane, a w cichym otoczeniu samoczynnie włącza się tryb świadomości. Niezależnie od tego, jak się poruszasz i dokąd zmierzasz, równowaga między zanurzeniem w dźwięku a świadomością otoczenia jest zawsze idealna.

Wzornictwo Fidelio. Wyjątkowy komfort i lekkość

Precyzyjnie zaprojektowana konstrukcja i miękki pałąk ze skóry proteinowej równomiernie rozkładają ciężar, a owalne nauszniki zapewniają skuteczną pasywną izolację hałasu. Panel dotykowy zapewnia kontrolę głośności na wyciągnięcie palca, a muzyka zostaje wstrzymana po zdjęciu słuchawek.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie