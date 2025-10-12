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Nowość
L5/00
Stworzone z myślą o słuchaczach
Daj swojej ulubionej muzyce przestrzeń, by mogła swobodnie wybrzmieć. Te wysokiej klasy bezprzewodowe słuchawki nauszne łączą wyrafinowane brzmienie Fidelio z wyjątkowym komfortem i naszą najbardziej inteligentną jak dotąd kontrolą hałasu. Załóż je, a przeniosą Cię w inne miejsca.
Wyrafinowane, naturalne brzmienie
Adaptacyjna redukcja szumów
Lekkość i komfort przez cały dzień
Doskonała jakość rozmów
Specjalnie zaprojektowane przetworniki kopułkowe z powłoką ceramiczną i jedwabnym zawieszeniem zapewniają zrównoważone, naturalne brzmienie, które pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce. Od sprężystego, kontrolowanego basu, przez ciepłe tony średnie, po krystaliczne tony wysokie i precyzyjną separację instrumentów — utwory, które uwielbiasz, zyskują przestrzeń, by wybrzmieć.
Inteligentniejsze algorytmy nieustannie dostosowują się do otoczenia i sposobu dopasowania słuchawek, zapewniając swobodne, immersyjne słuchanie. Zmiany szczelności nauszników podczas ruchu są automatycznie kompensowane, a w cichym otoczeniu samoczynnie włącza się tryb świadomości. Niezależnie od tego, jak się poruszasz i dokąd zmierzasz, równowaga między zanurzeniem w dźwięku a świadomością otoczenia jest zawsze idealna.
Precyzyjnie zaprojektowana konstrukcja i miękki pałąk ze skóry proteinowej równomiernie rozkładają ciężar, a owalne nauszniki zapewniają skuteczną pasywną izolację hałasu. Panel dotykowy zapewnia kontrolę głośności na wyciągnięcie palca, a muzyka zostaje wstrzymana po zdjęciu słuchawek.
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