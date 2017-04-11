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Produkcja zakończona

Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

MCD908/12

3.7

| (3) Opinie

Dźwięk Hi-Fi w niewielkim zestawie

Ta elegancka i niewielka mikrowieża Philips DVD MCD908 z głośnikami Hi-Fi stanowi idealne dopełnienie płaskiego telewizora. Zmień swój dom w kino z najwyższej jakości dźwiękiem i ciesz się filmami w wysokiej rozdzielczości oraz zdjęciami JPEG.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk Hi-Fi w niewielkim zestawie

  • Heritage

Doskonałe lampy Hi-Fi zapewniają idealnie czysty i naturalny dźwięk

Doskonałe lampy Hi-Fi zapewniają idealnie czysty i naturalny dźwięk

Dzięki wbudowanym lampom Hi-Fi możesz cieszyć się dźwiękiem najwyższej jakości, który zwykle spotykany jest jedynie w wysokiej klasy zestawach dla audiofilów. Dzięki ich analogowej naturze generowany dźwięk jest bardzo przyjemny dla ludzkiego, nieliniowego układu słuchowego. Jest to dźwięk o niskim współczynniku zniekształceń, preferowany ze względu na jego czyste, pełne szczegółów, ciepłe i naturalne brzmienie.

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku

Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku

Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej wierności odtwarzanego dźwięku. O ile działanie stożkowych i kopułkowych głośników wysokotonowych opiera się na ruchomej cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości w promieniu 180 stopni. Zwiększa to rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu nawet na kompaktowych systemach audio uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i naturalny dźwięk.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

3

Opinie

4
3
2

11/04/2017

Polska

Polska

polecam

Dla mnie petarda w tym segmencie, doskonały dźwięk, doskonały wygląd, no i te lampy. Szczerze polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

04/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam wszystkim

Wspaniały dźwięk, cudowny wygląd, po prostu perfect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2021

Polska

Polska

wadliwy napęd - zimne luty - awaryjny

przy tak wysokiej cenie wykonanie i komponenty fatalne - napęd CD przestał się otwierać - zimne luty - brzęczenie i głuchnące głośniki - kolejna napraw kolejne pieniądze - nie polecam

Zalety

jak działał - niezły dźwięk

Wady

awaryjny

Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Data użycia 2019-05-20

Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Data użycia 2019-05-20

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie