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Produkcja zakończona
MCD908/12
Dźwięk Hi-Fi w niewielkim zestawie
Ta elegancka i niewielka mikrowieża Philips DVD MCD908 z głośnikami Hi-Fi stanowi idealne dopełnienie płaskiego telewizora. Zmień swój dom w kino z najwyższej jakości dźwiękiem i ciesz się filmami w wysokiej rozdzielczości oraz zdjęciami JPEG.
Heritage
Dzięki wbudowanym lampom Hi-Fi możesz cieszyć się dźwiękiem najwyższej jakości, który zwykle spotykany jest jedynie w wysokiej klasy zestawach dla audiofilów. Dzięki ich analogowej naturze generowany dźwięk jest bardzo przyjemny dla ludzkiego, nieliniowego układu słuchowego. Jest to dźwięk o niskim współczynniku zniekształceń, preferowany ze względu na jego czyste, pełne szczegółów, ciepłe i naturalne brzmienie.
Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.
Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej wierności odtwarzanego dźwięku. O ile działanie stożkowych i kopułkowych głośników wysokotonowych opiera się na ruchomej cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości w promieniu 180 stopni. Zwiększa to rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu nawet na kompaktowych systemach audio uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i naturalny dźwięk.
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3.7
z 5
3
Opinie
iNorb666
11/04/2017
Polska
polecam
Dla mnie petarda w tym segmencie, doskonały dźwięk, doskonały wygląd, no i te lampy. Szczerze polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Bogdan66
04/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Polecam wszystkim
Wspaniały dźwięk, cudowny wygląd, po prostu perfect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
makkk
20/05/2021
Polska
wadliwy napęd - zimne luty - awaryjny
przy tak wysokiej cenie wykonanie i komponenty fatalne - napęd CD przestał się otwierać - zimne luty - brzęczenie i głuchnące głośniki - kolejna napraw kolejne pieniądze - nie polecam
Zalety
jak działał - niezły dźwięk
Wady
awaryjny
Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Data użycia 2019-05-20
Przegląd ten został wykonany dla MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Data użycia 2019-05-20