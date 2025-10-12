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Produkcja zakończona
ORD7105C/10
Oryginalne radio
To oryginalne radio Philips zapewnia niezrównane wrażenia słuchowe. Urządzenie zaprojektowane w stylu słynnego radia firmy Philips z 1955 odtwarza i ładuje urządzenia iPod i iPhone oraz jest wyposażone w stereofoniczny tuner FM.
Kremowe
Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone
Twórcy tego radioodbiornika czerpali inspirację z oryginalnego radia z 1955 roku. Współczesna wersja urządzenia zapożycza ważne elementy z tamtego legendarnego modelu firmy Philips, znanego również jako Philetta „254”. W tamtych czasach to małe radio zadziwiło użytkowników prostym wzornictwem, wspaniałym dźwiękiem i krystalicznie czystym odbiorem. Doświadczenia firmy Philips związane z odbiornikami radiowymi sięgają 1927 roku. W ciągu kilku dekad wiele modeli zyskało sławę i stało się gratką dla kolekcjonerów.
Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.
Opinie