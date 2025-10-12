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Produkcja zakończona

Radio Original

ORD7105C/10

Oryginalne radio

To oryginalne radio Philips zapewnia niezrównane wrażenia słuchowe. Urządzenie zaprojektowane w stylu słynnego radia firmy Philips z 1955 odtwarza i ładuje urządzenia iPod i iPhone oraz jest wyposażone w stereofoniczny tuner FM.

Poznaj wszystkie korzyści

Oryginalne radio

  • Kremowe

  • Podstawka dokująca urządzeń iPod/iPhone

Najwyższej jakości dźwięk

Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

Twórcy tego radioodbiornika czerpali inspirację z oryginalnego radia z 1955 roku. Współczesna wersja urządzenia zapożycza ważne elementy z tamtego legendarnego modelu firmy Philips, znanego również jako Philetta „254”. W tamtych czasach to małe radio zadziwiło użytkowników prostym wzornictwem, wspaniałym dźwiękiem i krystalicznie czystym odbiorem. Doświadczenia firmy Philips związane z odbiornikami radiowymi sięgają 1927 roku. W ciągu kilku dekad wiele modeli zyskało sławę i stało się gratką dla kolekcjonerów.

Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale

Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie