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Produkcja zakończona

Słuchawki

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

Niewiarygodnie lekkie i mocne. Słuchawki Ultrlite mają smukły, opływowy kształt i znakomicie sprawdzają się w ruchu. Zapewniają czysty dźwięk i można je złożyć na płasko, dzięki czemu są łatwo przenośne.

Poznaj wszystkie korzyści

Niewielkie rozmiary. Czysty dźwięk.

Słuchawki zaprzeczające grawitacji

  • Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

  • Składane

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

32-milimetrowe przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają wyraźne brzmienie

32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie basów.

Płaski przewód nie plącze się podczas słuchania muzyki

Płaski przewód nie plącze się podczas słuchania muzyki

Dzięki płaskiemu przewodowi słuchawki się nie plączą, a reduktor naprężeń sprawia, że przewód jest trwały.

Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Miękkie poduszki i nachylone przetworniki gwarantują długotrwały komfort.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL4400BK Căşti

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL4400BK Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHL4400BK Słuchawki

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie