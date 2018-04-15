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Produkcja zakończona
SHL4400BK/00
Słuchawki zaprzeczające grawitacji
Niewiarygodnie lekkie i mocne. Słuchawki Ultrlite mają smukły, opływowy kształt i znakomicie sprawdzają się w ruchu. Zapewniają czysty dźwięk i można je złożyć na płasko, dzięki czemu są łatwo przenośne.
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr.
Nauszne
Miękkie poduszki
Składane
32-milimetrowe nachylone przetworniki głośnikowe o dużej mocy zapewniają czysty i wyrazisty dźwięk oraz głębokie brzmienie basów.
Dzięki płaskiemu przewodowi słuchawki się nie plączą, a reduktor naprężeń sprawia, że przewód jest trwały.
Miękkie poduszki i nachylone przetworniki gwarantują długotrwały komfort.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL4400BK Căşti
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL4400BK Słuchawki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHL4400BK Słuchawki