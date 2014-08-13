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Produkcja zakończona

Słuchawki stereo Hi-Fi

SHP3000/00

3.8

| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dynamiczne basy, wygodne dopasowanie

Lekka konstrukcja z głośnikami neodymowymi o dużej mocy (średnica — 40 mm), automatyczna regulacja elementów nausznych i doskonale wentylowane perforowane poduszki sprawiają, że słuchawki SHP3000 to zdecydowanie najlepszy wybór do słuchania muzyki w pomieszczeniach.

Poznaj wszystkie korzyści

Dynamiczne basy, wygodne dopasowanie

  • Nauszne

  • Czarne

Akustyczne dostrojenie 40 mm głośników zapewnia szczegółowy, optymalny dźwięk

Akustyczne dostrojenie 40 mm głośników zapewnia szczegółowy, optymalny dźwięk

Przewód jednostronny ogranicza możliwość splątania

Doskonale wentylowane, perforowane poduszki rozpraszają ciepło

Doskonale wentylowane, perforowane poduszki rozpraszają ciepło

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
2
1

13/08/2014

Polska

Polska

Niedoceniane słuchawki Philipsa

To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones

02/05/2014

Polska

Polska

Produkt bardzo dobry

Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones

17/04/2014

Polska

Polska

Ok

Fajne słuchy nadają się do domu jak i podróży. Wg. mnie pasmo przenoszenia jest bardziej rozbudowane niż 20-20. JESZCZE ICH NIE WYGRZAŁEM, ale zapowiada się obiecująco.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie