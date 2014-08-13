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Produkcja zakończona
Dynamiczne basy, wygodne dopasowanie
Lekka konstrukcja z głośnikami neodymowymi o dużej mocy (średnica — 40 mm), automatyczna regulacja elementów nausznych i doskonale wentylowane perforowane poduszki sprawiają, że słuchawki SHP3000 to zdecydowanie najlepszy wybór do słuchania muzyki w pomieszczeniach.
Nauszne
Czarne
3.8
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
johan
13/08/2014
Polska
Niedoceniane słuchawki Philipsa
To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Szalek
02/05/2014
Polska
Produkt bardzo dobry
Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Fabulizer
17/04/2014
Polska
Ok
Fajne słuchy nadają się do domu jak i podróży. Wg. mnie pasmo przenoszenia jest bardziej rozbudowane niż 20-20. JESZCZE ICH NIE WYGRZAŁEM, ale zapowiada się obiecująco.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP3000 HiFi Stereo Headphones