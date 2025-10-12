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Produkcja zakończona
SWV5653G/00
Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości
Przewód HDMI z certyfikatem najwyższej jakości zapewnia rozdzielczość Ultra HD 4K przy 60 kl./s. Szybkie złącze HDMI obsługuje pełny 32-kanałowy system audio z częstotliwością próbkowania do 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gb/s
5 m
Doskonała jakość obrazu i wspaniałe wrażenia z gry dzięki maksymalnej ilości 60 klatek na sekundę.
Materiały wysokiej jakości — przewód miedziany 30 AWG zapewnia najlepsze połączenie przy minimalnej utracie danych.
Obsługa wszystkich formatów obrazu 3D pozwala cieszyć się prawdziwym trójwymiarowym obrazem podczas oglądania filmów i grania w gry komputerowe.
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