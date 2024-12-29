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  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
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Głośnik soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

TAB5309/10

2.4

| (5) Opinie

Lepszy, głębszy dźwięk dla każdej rozrywki

Ten potężny głośnik soundbar i bezprzewodowy subwoofer ożywią filmy i nie tylko. Poczuj dudnienie wybuchów i zasłuchaj się w muzyce. Spraw, by gry stały się jeszcze bardziej epickie. Zaawansowana technologia audio zapewnia realistyczne brzmienie bez względu na to, co oglądasz.

Poznaj wszystkie korzyści

Lepszy, głębszy dźwięk dla każdej rozrywki

  • 2.1, subwoofer bezprzewodowy

  • 240 W maks. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 kanału. Bezprzewodowy subwoofer zapewniający głębsze basy

2.1 kanału. Bezprzewodowy subwoofer zapewniający głębsze basy

2.1 kanału i technologia dźwięku immersyjnego zapewniają zupełnie nowy poziom brzmienia, a kompaktowy bezprzewodowy subwoofer dodaje efektom i muzyce satysfakcjonującej głębi. Cztery tryby EQ pozwalają wybrać styl dźwięku odpowiedni do oglądanych treści, a po aktywowaniu funkcji Wzmocnienie dialogów głosy stają się wyraźniejsze w każdym trybie.

Technologia DTS Virtual:X dla porywającego dźwięku 3D w każdym pomieszczeniu

Technologia DTS Virtual:X dla porywającego dźwięku 3D w każdym pomieszczeniu

Zgodność z technologią DTS Virtual:X przekształca dźwięk telewizora, zapewniając Ci wrażenia wirtualnego dźwięku 3D bez względu na to, co jest wyświetlane na ekranie! Nie potrzebujesz dodatkowych głośników i system działa w każdym pomieszczeniu: włącz go za pomocą pilota zdalnego sterowania soundbara lub aplikacji Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Kinowy dźwięk w domu

Dolby Digital Plus. Kinowy dźwięk w domu

Zasiądź w pierwszym rzędzie podczas doświadczania dramatów, w czasie oglądania i grania. Ten soundbar zgodny z Dolby Digital Plus zapewnia dźwięk przestrzenny bez konieczności stosowania dodatkowych głośników. Usłyszysz i poczujesz różnicę.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.4

z 5

5

Opinie

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Zalety

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Wady

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data użycia 2024-11-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data użycia 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data użycia 2025-07-29

Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data użycia 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Wady

Nastavenie hlasitosti

Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Data użycia 2024-08-01

Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Data użycia 2024-08-01

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie