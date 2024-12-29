Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
TAB5309/10
Lepszy, głębszy dźwięk dla każdej rozrywki
Ten potężny głośnik soundbar i bezprzewodowy subwoofer ożywią filmy i nie tylko. Poczuj dudnienie wybuchów i zasłuchaj się w muzyce. Spraw, by gry stały się jeszcze bardziej epickie. Zaawansowana technologia audio zapewnia realistyczne brzmienie bez względu na to, co oglądasz.
2.1, subwoofer bezprzewodowy
240 W maks. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanału i technologia dźwięku immersyjnego zapewniają zupełnie nowy poziom brzmienia, a kompaktowy bezprzewodowy subwoofer dodaje efektom i muzyce satysfakcjonującej głębi. Cztery tryby EQ pozwalają wybrać styl dźwięku odpowiedni do oglądanych treści, a po aktywowaniu funkcji Wzmocnienie dialogów głosy stają się wyraźniejsze w każdym trybie.
Zgodność z technologią DTS Virtual:X przekształca dźwięk telewizora, zapewniając Ci wrażenia wirtualnego dźwięku 3D bez względu na to, co jest wyświetlane na ekranie! Nie potrzebujesz dodatkowych głośników i system działa w każdym pomieszczeniu: włącz go za pomocą pilota zdalnego sterowania soundbara lub aplikacji Philips Home Entertainment.
Zasiądź w pierwszym rzędzie podczas doświadczania dramatów, w czasie oglądania i grania. Ten soundbar zgodny z Dolby Digital Plus zapewnia dźwięk przestrzenny bez konieczności stosowania dodatkowych głośników. Usłyszysz i poczujesz różnicę.
2.4
z 5
5
Opinie
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Zalety
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Wady
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data użycia 2024-11-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data użycia 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data użycia 2025-07-29
Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data użycia 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Wady
Nastavenie hlasitosti
Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Data użycia 2024-08-01
Przegląd ten został wykonany dla TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Data użycia 2024-08-01