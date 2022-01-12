ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt

2000 seriesOdtwarzacz DVD

TAEP200/12

3.9

| (8) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Odtwarzaj wszystko — płyty DVD i pamięć USB

Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania niemal wszystkich formatów płyt! Odtwarzacz Philips DVD TAEP200 zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

Poznaj wszystkie korzyści

Odtwarzaj wszystko — płyty DVD i pamięć USB

  • USB 2.0

Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Odtwarzaj płyty w niemalże dowolnym formacie — CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW lub DVD-RW. Doświadcz wyjątkowej elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich formatów na jednym urządzeniu.

Dopasowanie do ekranu zapewnia optymalne oglądanie filmów

Dopasowanie do ekranu zapewnia optymalne oglądanie filmów

Niezależnie od tego, co oglądasz i na jakim telewizorze, funkcja dopasowania do ekranu umożliwia wypełnienie obrazem całego ekranu. Irytujące czarne pasy na górze i na dole ekranu znikają, bez konieczności uciążliwego, ręcznego wprowadzania ustawień. Wystarczy nacisnąć przycisk „Screen Fit” i wybrać format, aby cieszyć się oglądaniem filmów na całym ekranie

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

8

Opinie

3

12/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Zalety

Małe gabaryty, prosta obsługa

Wady

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Data użycia 2020-12-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Data użycia 2020-12-12

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

přehraje všechno co mám doma

mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Data użycia 2021-04-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Data użycia 2021-04-12

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Zalety

Jancis

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAEP200 DVD atskaņotājs

Data użycia 2023-08-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAEP200 DVD atskaņotājs

Data użycia 2023-08-17

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.