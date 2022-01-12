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TAEP200/12
Odtwarzaj wszystko — płyty DVD i pamięć USB
Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania niemal wszystkich formatów płyt! Odtwarzacz Philips DVD TAEP200 zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.
USB 2.0
Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.
Odtwarzaj płyty w niemalże dowolnym formacie — CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW lub DVD-RW. Doświadcz wyjątkowej elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich formatów na jednym urządzeniu.
Niezależnie od tego, co oglądasz i na jakim telewizorze, funkcja dopasowania do ekranu umożliwia wypełnienie obrazem całego ekranu. Irytujące czarne pasy na górze i na dole ekranu znikają, bez konieczności uciążliwego, ręcznego wprowadzania ustawień. Wystarczy nacisnąć przycisk „Screen Fit” i wybrać format, aby cieszyć się oglądaniem filmów na całym ekranie
3.9
z 5
8
Opinie
Andreess
12/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Zalety
Małe gabaryty, prosta obsługa
Wady
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Data użycia 2020-12-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Data użycia 2020-12-12
rampas
12/05/2021
Česká republika
přehraje všechno co mám doma
mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Data użycia 2021-04-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Data użycia 2021-04-12
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Zalety
Jancis
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAEP200 DVD atskaņotājs
Data użycia 2023-08-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAEP200 DVD atskaņotājs
Data użycia 2023-08-17
Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.