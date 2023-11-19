ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

2000 series Odtwarzacz DVD

Obsługa klienta

2000 seriesOdtwarzacz DVD

TAEP200/12

2000 series Odtwarzacz DVD

Idź do sklepu

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Skrócona instrukcja obsługi

  • PDF plik, 12.5 MB
  • 19 November 2023

Dokument zrzeczenia się odpowiedzialności

  • PDF plik, 437.5 kB
  • 5 June 2024

Gwarancja i serwis

Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu

Gwarancja

Zapoznaj się z zasadami gwarancji

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!