Wbudowany odtwarzacz CD z wysuwaną tacką

Niezależnie od tego, czy jest to stara składanka CD sprzed lat, czy nowość wydawnicza, włóż srebrny krążek do wysuwanej z przodu tacki i ciesz się bliską Ci muzyką. Wbudowany odtwarzacz CD obsługuje wszystkie formaty CD, a wyraźny wyświetlacz LED pokazuje informacje o utworze i odtwarzaniu.