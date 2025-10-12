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TAFT1/10
Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
Gramofon Bluetooth® FT1 pozwala rozkoszować się ulubioną muzyką. Odlewany ciśnieniowo aluminiowy talerz obraca płyty winylowe z niezwykłą precyzją, a urządzenie ma również wbudowany odtwarzacz CD. Można je skonfigurować i odtwarzać muzykę bezprzewodowo lub przewodowo.
Gramofon i odtwarzacz CD
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Komponenty wysokiej jakości
Wyjście pomocnicze RCA, port słuchawkowy
Albumy. Minialbumy. Single. Gramofon Philips Fidelio FT1 został zbudowany z komponentów wysokiej jakości, dzięki czemu przez wiele lat można wydobywać z płyt to, co najlepsze. Płyty winylowe można odtwarzać z prędkością 33 1/3 lub 45 obr./min: wystarczy obrócić dotykowe pokrętło kontroli 2 prędkości, aby wybrać odpowiednią prędkość, a następnie opuścić igłę.
Niezależnie od tego, czy jest to stara składanka CD sprzed lat, czy nowość wydawnicza, włóż srebrny krążek do wysuwanej z przodu tacki i ciesz się bliską Ci muzyką. Wbudowany odtwarzacz CD obsługuje wszystkie formaty CD, a wyraźny wyświetlacz LED pokazuje informacje o utworze i odtwarzaniu.
FT1 szybko sparuje się z bezprzewodowymi głośnikami lub słuchawkami przez Bluetooth®. Możesz też użyć Auracast™, aby transmitować odtwarzane płyty winylowe i CD do dowolnej liczby zgodnych głośników, co świetnie sprawdza się na imprezach. Obsługa kodeka LC3 zapewnia najlepszy możliwy dźwięk.
Opinie
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.