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Wszystkie serie

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  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
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  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku
  • Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku

FidelioGramofon Bluetooth®

TAFT1/10

Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku

Gramofon Bluetooth® FT1 pozwala rozkoszować się ulubioną muzyką. Odlewany ciśnieniowo aluminiowy talerz obraca płyty winylowe z niezwykłą precyzją, a urządzenie ma również wbudowany odtwarzacz CD. Można je skonfigurować i odtwarzać muzykę bezprzewodowo lub przewodowo.

Poznaj wszystkie korzyści

Stworzony z myślą o wysokiej wierności dźwięku

  • Gramofon i odtwarzacz CD

  • Bluetooth® 5.4, Auracast™

  • Komponenty wysokiej jakości

  • Wyjście pomocnicze RCA, port słuchawkowy

2-biegowy gramofon z napędem paskowym

2-biegowy gramofon z napędem paskowym

Albumy. Minialbumy. Single. Gramofon Philips Fidelio FT1 został zbudowany z komponentów wysokiej jakości, dzięki czemu przez wiele lat można wydobywać z płyt to, co najlepsze. Płyty winylowe można odtwarzać z prędkością 33 1/3 lub 45 obr./min: wystarczy obrócić dotykowe pokrętło kontroli 2 prędkości, aby wybrać odpowiednią prędkość, a następnie opuścić igłę.

Wbudowany odtwarzacz CD z wysuwaną tacką

Wbudowany odtwarzacz CD z wysuwaną tacką

Niezależnie od tego, czy jest to stara składanka CD sprzed lat, czy nowość wydawnicza, włóż srebrny krążek do wysuwanej z przodu tacki i ciesz się bliską Ci muzyką. Wbudowany odtwarzacz CD obsługuje wszystkie formaty CD, a wyraźny wyświetlacz LED pokazuje informacje o utworze i odtwarzaniu.

Łatwa łączność bezprzewodowa. Bluetooth® i Auracast™

Łatwa łączność bezprzewodowa. Bluetooth® i Auracast™

FT1 szybko sparuje się z bezprzewodowymi głośnikami lub słuchawkami przez Bluetooth®. Możesz też użyć Auracast™, aby transmitować odtwarzane płyty winylowe i CD do dowolnej liczby zgodnych głośników, co świetnie sprawdza się na imprezach. Obsługa kodeka LC3 zapewnia najlepszy możliwy dźwięk.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.