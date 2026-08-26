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TAH5209WT/00
Doskonały komfort, świetne brzmienie, kompaktowa konstrukcja
Załóż te bezprzewodowe słuchawki nauszne i ciesz się prawdziwym komfortem podczas słuchania. Otrzymasz bogaty dźwięk z głębokimi basami nawet przy niskim poziomie głośności i do 65 godzin odtwarzania. Ponadto słuchawki można łatwo złożyć, co ułatwia ich przechowywanie w podróży.
Lekkie słuchawki nauszne
Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
Do 65 godzin odtwarzania
Wyraźne połączenia
Te słuchawki nauszne zostały stworzone z myślą o codziennym komforcie. Wyściełana opaska jest tak lekka,że ledwo ją poczujesz,a miękkie nauszniki można ustawić pod kątem,aby były idealnie dopasowane. Każdy nausznik jest wyściełany pianką dopasowującą się do kształtu ucha: im częściej będziesz je nosić,tym bardziej je pokochasz.
Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom i dobrej pasywnej izolacji szumów w słuchawkach nausznych uzyskasz doskonały dźwięk. Jeśli uwielbiasz dobre basy,aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą aplikacji Philips Headphones,aby cieszyć się pełną mocą ulubionych utworów,nawet jeśli słuchasz ich po cichu.
Dzięki czasowi odtwarzania wynoszącemu do 65 godzin,te bezprzewodowe słuchawki wystarczą Ci na wiele list odtwarzania. Słuchawki ładują się w pełni w ciągu zaledwie 2 godzin przez USB-C,a szybkie 5-minutowe ładowanie zapewni Ci wystarczającą moc,aby odtwarzać muzykę przez kolejne 3 godziny.
5.0
z 5
2
Opinie
Kubix2137
26/08/2026
Polska
Super słuchawki polecam
Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają
Zalety
Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2026-08-18
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2026-08-18
FabianNol
12/04/2026
Polska
Dynamiczny bas
polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips
Zalety
Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały
Wady
Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2026-03-12
Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2026-03-12