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5000 seriesNauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH5209WT/00

5

| (2) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Doskonały komfort, świetne brzmienie, kompaktowa konstrukcja

Załóż te bezprzewodowe słuchawki nauszne i ciesz się prawdziwym komfortem podczas słuchania. Otrzymasz bogaty dźwięk z głębokimi basami nawet przy niskim poziomie głośności i do 65 godzin odtwarzania. Ponadto słuchawki można łatwo złożyć, co ułatwia ich przechowywanie w podróży.

Poznaj wszystkie korzyści

Doskonały komfort, świetne brzmienie, kompaktowa konstrukcja

  • Lekkie słuchawki nauszne

  • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.

  • Do 65 godzin odtwarzania

  • Wyraźne połączenia

Tak lekkie i wygodne,że możesz je nosić godzinami

Tak lekkie i wygodne,że możesz je nosić godzinami

Te słuchawki nauszne zostały stworzone z myślą o codziennym komforcie. Wyściełana opaska jest tak lekka,że ledwo ją poczujesz,a miękkie nauszniki można ustawić pod kątem,aby były idealnie dopasowane. Każdy nausznik jest wyściełany pianką dopasowującą się do kształtu ucha: im częściej będziesz je nosić,tym bardziej je pokochasz.

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom i dobrej pasywnej izolacji szumów w słuchawkach nausznych uzyskasz doskonały dźwięk. Jeśli uwielbiasz dobre basy,aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą aplikacji Philips Headphones,aby cieszyć się pełną mocą ulubionych utworów,nawet jeśli słuchasz ich po cichu.

Do 65 godzin odtwarzania i szybkie ładowanie

Do 65 godzin odtwarzania i szybkie ładowanie

Dzięki czasowi odtwarzania wynoszącemu do 65 godzin,te bezprzewodowe słuchawki wystarczą Ci na wiele list odtwarzania. Słuchawki ładują się w pełni w ciągu zaledwie 2 godzin przez USB-C,a szybkie 5-minutowe ładowanie zapewni Ci wystarczającą moc,aby odtwarzać muzykę przez kolejne 3 godziny.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

4
3
2
1

26/08/2026

Polska

Polska

Super słuchawki polecam

Słuchawki super do pociągu idealne kupiłem w media expert z kodem rabatowym za zniszczony sprzęt zapłaciłem tylko 1 grosz słuchawki były ciche ale wystarczyło wejście do aplikacji Philips Headphones i zwiększyc parametry słuchawki dobrze tłumią jeśli chcesz używać ich w rozmowie z inną osobą to nie polecam puścisz muzykę film cicho i nie będziesz słyszał drugiej osoby ponieważ tak dobrze wyciszają

Zalety

Głośnie jak się zmieni ustawienie ,mają ochronę słuchu , dobrze wyciszają

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2026-08-18

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAH5209BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2026-08-18

12/04/2026

Polska

Polska

Dynamiczny bas

polecam ten model słuchawek bo są bardzo fajne Także polecam firmę Philips

Zalety

Mają dynamiczny bas i ładny wygląd aplikacji i ogólnie podoba mi się ta kolorystyka biały

Wady

Nic po prostu ludzie narzekają a ja nie słucham się ludzi

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2026-03-12

Przegląd ten został wykonany dla 5000 series TAH5209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2026-03-12

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie