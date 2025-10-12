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Produkcja zakończona
TAJP10/00
Philips Georg Jensen Power bank
Jeśli wymagasz piękna od swojej technologii, ten power bank spełnia te oczekiwania. Wykonany z ciemnobrązowej skóry i elementów z polerowanej stali kryje matę Qi do bezprzewodowego ładowania. Odpinany pasek jest także przewodem USB-A – USB-C.
Duża powierzchnia ładowania ułatwia umieszczenie telefonu na macie, a maksymalna moc ładowania wynosi 5 W.
Ciemnobrązowy silikonowy pasek do przenoszenia jest wyposażony w złącza USB-A do USB-C umożliwiające ładowanie power banku.
Elementy ze stali polerowanej Georg Jensen
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