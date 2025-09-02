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TAK4200CT/00
Dostępne warianty
Bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne w podróży
Dzięki kolorowym diodom LED na nausznikach i rozrywkowej funkcji bezprzewodowego udostępniania dźwięku, te słuchawki są stworzone z myślą o dzieciach. Ich głośność jest dostosowana do młodych uszu, a specjalny tryb podróżny pozwala dzieciom bezpiecznie słuchać także w bardziej hałaśliwym otoczeniu.
Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Głośność ograniczona do 85 dB
Oświetlenie LED. Udostępnianie dźwięku
Trwałe i składane
Specjalnie zaprojektowane,aby były wyjątkowo bezpieczne dla młodych uszu,te słuchawki zostały ograniczone do 75 dB do słuchania w domu lub podczas nauki. Aby słuchać głośniej poza domem,rodzice mogą użyć aplikacji Philips Headphones,aby ustawić limit głośności 85 dB w trybie podróżnym.*
Duże okrągłe przyciski sterujące na spodzie nauszników ułatwiają dzieciom korzystanie z tych słuchawek,a mniejsze nauszniki z miękkimi poduszkami sprawiają,że są one wygodne w noszeniu. Wyściełany pałąk łatwo się reguluje,zapewniając idealne dopasowanie,a kropki z tyłu pomagają dzieciom zorientować się,w którą stronę należy założyć słuchawki.
Kolorowe diody LED w nausznikach łączą się z wielobarwną konstrukcją tych słuchawek,aby wyróżnić je na wszystkie właściwe sposoby. Diody LED można ustawić tak,aby świeciły w różnych kolorach: świetne rozwiązanie dla dzieci,które chcą wyrazić swoje własne poczucie stylu.
Nagrody
4.0
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Zalety
dzwiek i design
Wady
nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Zalety
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Zalety
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Wady
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-07-15
Głośność ograniczona do 75 dB w trybie normalnym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.