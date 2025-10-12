W drogę!

W tych kolorowych słuchawkach nausznych Twoje dziecko może oglądać, słuchać i grać, nie szkodząc swoim uszom. Są wygodne i zapewniają ograniczenie głośności do 85 dB. Dzieci mogą w nich bezpiecznie spędzać czas przed ekranem lub słuchać ulubionej muzyki.