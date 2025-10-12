ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie pojedynczego produktu

Produkcja zakończona

Słuchawki z mikrofonem

TAKH101PK/00

W drogę!

W tych kolorowych słuchawkach nausznych Twoje dziecko może oglądać, słuchać i grać, nie szkodząc swoim uszom. Są wygodne i zapewniają ograniczenie głośności do 85 dB. Dzieci mogą w nich bezpiecznie spędzać czas przed ekranem lub słuchać ulubionej muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

W drogę!

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

32-milimetrowe przetworniki akustyczne zapewniające czysty dźwięk

Słuchawki te zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ochronie małych uszu. Mają 32-milimetrowe przetworniki akustyczne, których głośność jest ograniczona do 85 dB. Możesz się zrelaksować, wiedząc, że dzieci bezpiecznie słuchają ulubionych utworów, dźwięków z filmów i gier.

Niewielka, składana konstrukcja ułatwia przechowywanie

Te przewodowe słuchawki nauszne dla dzieci można złożyć do wewnątrz, dzięki czemu z łatwością zmieszczą się w kieszeni lub torbie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie