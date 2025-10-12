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Produkcja zakończona
TAKH101PK/00
W drogę!
W tych kolorowych słuchawkach nausznych Twoje dziecko może oglądać, słuchać i grać, nie szkodząc swoim uszom. Są wygodne i zapewniają ograniczenie głośności do 85 dB. Dzieci mogą w nich bezpiecznie spędzać czas przed ekranem lub słuchać ulubionej muzyki.
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
Słuchawki te zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ochronie małych uszu. Mają 32-milimetrowe przetworniki akustyczne, których głośność jest ograniczona do 85 dB. Możesz się zrelaksować, wiedząc, że dzieci bezpiecznie słuchają ulubionych utworów, dźwięków z filmów i gier.
Te przewodowe słuchawki nauszne dla dzieci można złożyć do wewnątrz, dzięki czemu z łatwością zmieszczą się w kieszeni lub torbie.
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