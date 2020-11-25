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  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
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  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe

TAKH402BL/00

5

| (11) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Niebieski
Niebieski
Różowy
Różowy

Lśnij jak gwiazda

Czas na zabawę z zawadiackimi słuchawkami nausznymi z funkcją podświetlenia. Te wytrzymałe słuchawki bezprzewodowe mają ograniczenie głośności do 85 dB. Panel LED w nauszniku świeci różnymi kolorami, podkreślając styl małego właściciela.

Poznaj wszystkie korzyści

Lśnij jak gwiazda

  • Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

20 godzin bezprzewodowego odtwarzania, bez splątanych przewodów

Sprawdzą się zarówno podczas wyjazdów na wycieczki, jak i podczas codziennej zabawy — dzieci pokochają te bezprzewodowe słuchawki nauszne. Po jednym naładowaniu zapewniają 20 godzin odtwarzania, co powinno wystarczyć na co najmniej kilka dni ich użytkowania.

32-milimetrowe przetworniki akustyczne zapewniające czysty dźwięk

Słuchawki te zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ochronie małych uszu. Mają 32-milimetrowe przetworniki akustyczne, których głośność jest ograniczona do 85 dB. Możesz się zrelaksować, wiedząc, że dzieci bezpiecznie słuchają ulubionych utworów, dźwięków z filmów i gier.

Wygodne poduszki elementów nausznych i opaski, idealne dla małych uszu

Miękkie poduszki nauszne wraz z miękką poduszką opaski zapewniają dzieciom komfort podczas słuchania muzyki lub oglądania ulubionych YouTuberów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

11

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Zalety

Wygoda, dźwięk

Wady

kolor

Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2019-10-25

Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakosc, cena

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2020-10-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie