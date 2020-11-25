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Produkcja zakończona
TAKH402PK/00
Lśnij jak gwiazda
Czas na zabawę z zawadiackimi słuchawkami nausznymi z funkcją podświetlenia. Te wytrzymałe słuchawki bezprzewodowe mają ograniczenie głośności do 85 dB. Panel LED w nauszniku świeci różnymi kolorami, podkreślając styl małego właściciela.
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Sprawdzą się zarówno podczas wyjazdów na wycieczki, jak i podczas codziennej zabawy — dzieci pokochają te bezprzewodowe słuchawki nauszne. Po jednym naładowaniu zapewniają 20 godzin odtwarzania, co powinno wystarczyć na co najmniej kilka dni ich użytkowania.
Słuchawki te zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ochronie małych uszu. Mają 32-milimetrowe przetworniki akustyczne, których głośność jest ograniczona do 85 dB. Możesz się zrelaksować, wiedząc, że dzieci bezpiecznie słuchają ulubionych utworów, dźwięków z filmów i gier.
Miękkie poduszki nauszne wraz z miękką poduszką opaski zapewniają dzieciom komfort podczas słuchania muzyki lub oglądania ulubionych YouTuberów.
5.0
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Zalety
Wygoda, dźwięk
Wady
kolor
Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2019-10-25
Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakosc, cena
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2020-10-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe