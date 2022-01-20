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Produkcja zakończona

Radio internetowe

TAM2805/10

4.2

| (10) Opinie | 89% poleca ten produkt

Smukła konstrukcja wypełniona funkcjami

Wybierz wielofunkcyjną rozrywkę, nawet gdy masz mało miejsca. Ta smukła, przeznaczona do montażu na ścianie mikrowieża jest nie tylko zgodna z usługą Spotify Connect i funkcją przesyłania strumieniowego Bluetooth, ale obsługuje także radio internetowe i przesyłanie DAB+. Możesz również podłączyć odtwarzacz CD lub magnetofon.

Poznaj wszystkie korzyści

Smukła konstrukcja wypełniona funkcjami

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Jeden mały zestaw do odtwarzania każdej muzyki

Szukasz czegoś do słuchania? Ta mikrowieża umożliwia słuchanie radia cyfrowego lub internetowego bez zakłóceń oraz dostęp do tysięcy stacji z całego świata. Możesz przesyłać strumieniowo muzykę, podcasty i inne treści przez Bluetooth, a wejście audio obsłuży źródła przewodowe.

Idealna do niewielkich przestrzeni

Możesz pozostawić tę wolno stojącą smukłą mikrowieżę na dołączonej nóżce lub zamontować ją bezpośrednio na ścianie. Dwa pełnozakresowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk stereo.

Łatwe przesyłanie strumieniowe i spektakularny dźwięk

Słuchasz muzyki z serwisu Spotify? To radio internetowe z technologią Bluetooth umożliwia dostęp do usługi Spotify Connect. Telefon komórkowy może pełnić funkcję pilota zdalnego sterowania, a radio przesyła sygnał najwyższej jakości z serwisu Spotify (bezpośrednio z serwerów Spotify). Dwa pełnozakresowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk stereo.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

10

Opinie

89%

poleca ten produkt

2

20/01/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu dobré rádio

Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí

Zalety

skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu

Wady

uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Internetové rádio

Data użycia 2021-12-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Internetové rádio

Data użycia 2021-12-20

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Zweryfikowany kupujący

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Zalety

Pripojenie na internet

Wady

Nema žiadny audio výstup

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Internetové rádio

Data użycia 2022-12-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Internetové rádio

Data użycia 2022-12-07

01/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук

Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.

Zalety

Високо качество,отлични характеристики.

Wady

Не намирам.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Интернет радио

Data użycia 2021-09-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Интернет радио

Data użycia 2021-09-01

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie