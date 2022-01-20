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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Smukła konstrukcja wypełniona funkcjami
Wybierz wielofunkcyjną rozrywkę, nawet gdy masz mało miejsca. Ta smukła, przeznaczona do montażu na ścianie mikrowieża jest nie tylko zgodna z usługą Spotify Connect i funkcją przesyłania strumieniowego Bluetooth, ale obsługuje także radio internetowe i przesyłanie DAB+. Możesz również podłączyć odtwarzacz CD lub magnetofon.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Szukasz czegoś do słuchania? Ta mikrowieża umożliwia słuchanie radia cyfrowego lub internetowego bez zakłóceń oraz dostęp do tysięcy stacji z całego świata. Możesz przesyłać strumieniowo muzykę, podcasty i inne treści przez Bluetooth, a wejście audio obsłuży źródła przewodowe.
Możesz pozostawić tę wolno stojącą smukłą mikrowieżę na dołączonej nóżce lub zamontować ją bezpośrednio na ścianie. Dwa pełnozakresowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk stereo.
Słuchasz muzyki z serwisu Spotify? To radio internetowe z technologią Bluetooth umożliwia dostęp do usługi Spotify Connect. Telefon komórkowy może pełnić funkcję pilota zdalnego sterowania, a radio przesyła sygnał najwyższej jakości z serwisu Spotify (bezpośrednio z serwerów Spotify). Dwa pełnozakresowe przetworniki zapewniają czysty dźwięk stereo.
4.2
z 5
10
Opinie
89%
poleca ten produkt
Pep11
20/01/2022
Česká republika
Opravdu dobré rádio
Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí
Zalety
skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu
Wady
uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Internetové rádio
Data użycia 2021-12-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Internetové rádio
Data użycia 2021-12-20
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Zalety
Pripojenie na internet
Wady
Nema žiadny audio výstup
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Internetové rádio
Data użycia 2022-12-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Internetové rádio
Data użycia 2022-12-07
Алстарш
01/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук
Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.
Zalety
Високо качество,отлични характеристики.
Wady
Не намирам.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Интернет радио
Data użycia 2021-09-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM2805 Интернет радио
Data użycia 2021-09-01