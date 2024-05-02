Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
TAR2506/12
Klasyczny towarzysz
Od kuchni przez łazienkę po garaż — dodaj odrobinę tradycyjnego stylu do swojego słuchania. To klasyczne radio analogowe FM/MW umożliwia łatwe strojenie, a ponadto wspaniale brzmi i wygląda. Wychodzisz na zewnątrz? Radio jest zasilane prądem przemiennym lub akumulatorem.
FM/MW
Strojenie analogowe
Zasilanie AC lub bateryjne
To analogowe radio FM/MW wygląda świetnie w niemal każdym pomieszczeniu. Duże okno strojenia w tradycyjnym stylu ułatwia sprawdzenie, czy osiągnięto żądaną częstotliwość. Wystarczy obrócić zamontowane z boku pokrętło strojenia, aby przesunąć wskaźnik wzdłuż skali.
Wykorzystaj w pełni swoją muzykę dzięki trybowi Muzyka. Przełącz na tryb Wiadomości, gdy słuchasz wiadomości, ulubionego słuchowiska radiowego lub audycji dyskusyjnej. Czegokolwiek słuchasz, głośnik 3.5" zapewnia dobry, czysty dźwięk.
Nie musisz szukać regulacji głośności w tym radiu! Oprócz dużego pokrętła regulacji głośności radio ma zamontowane na górze przełączniki do przełączania między sygnałami FM/MW a trybami dźwięku. Radio jest wyposażone także w port słuchawek do słuchania prywatnego.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
hubert406
02/05/2024
Polska
świetne radio w stylu retro
prosta obsługa, świetny klasyczny wygląd, czysty dźwięk, atrakcyjna cena. polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR2506 Przenośne radio
Data użycia 2023-04-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR2506 Przenośne radio
Data użycia 2023-04-02
Boti22
01/02/2022
România
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produs foarte bun
Produs foarte ușor de folosit, chiar și de bătrâni. Sunet bun.
Zalety
Ușor de utilizat. Sunet bun.
Wady
Nimic.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR2506 Radio portabil
Data użycia 2021-01-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR2506 Radio portabil
Data użycia 2021-01-01