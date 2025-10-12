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TAS1509BK/00
Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
Zabierz swoje ulubione utwory wszędzie ze sobą dzięki temu świetnemu głośnikowi Bluetooth. Pasywny radiator zapewnia mocny bas, a klasa ochrony IPX7 oznacza, że głośnik można bez problemu zanurzyć na 30 minut. Odbieraj połączenia w trybie głośnomówiącym, gdziekolwiek jesteś.
Pasywny radiator. Mocny bas
Sparuj dwa głośniki, aby uzyskać dźwięk stereo
Moc wyjściowa 5W RMS
Wodoodporność IPX7
Ten niesamowity mały głośnik zapewnia zaskakująco bogaty i mocny bas. Zabierz muzykę ze sobą i słuchaj jej wyraźnie w ogrodzie, podczas spaceru lub na plaży. Idealny do zabrania ze sobą, niezależnie od planów.
Masz ochotę na jeszcze bogatsze brzmienie? Możesz z łatwością połączyć ze sobą dwa identyczne głośniki, aby uzyskać fantastyczny dźwięk stereo. Słuchaj muzyki dokładnie tak, jak powinna brzmieć. Nawet gdy jesteś poza domem, nie umknie Ci ani nuta, ani słowo.
Ten doskonały mały głośnik jest gotowy na wszystko. Niezależnie od tego, czy złapie Cię deszcz, oblejesz się potem podczas wysiłku, czy nawet wskoczysz do wody z łodzi, stopień wodoodporności IPX7 oznacza, że głośnik można zanurzyć na maksymalnie 30 minut bez żadnych problemów.
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