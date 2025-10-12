Wodoodporność IPX7

Ten doskonały mały głośnik jest gotowy na wszystko. Niezależnie od tego, czy złapie Cię deszcz, oblejesz się potem podczas wysiłku, czy nawet wskoczysz do wody z łodzi, stopień wodoodporności IPX7 oznacza, że głośnik można zanurzyć na maksymalnie 30 minut bez żadnych problemów.