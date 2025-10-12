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  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś
  • Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś

Głośnik bezprzewodowy

TAS1509BK/00

Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś

Zabierz swoje ulubione utwory wszędzie ze sobą dzięki temu świetnemu głośnikowi Bluetooth. Pasywny radiator zapewnia mocny bas, a klasa ochrony IPX7 oznacza, że głośnik można bez problemu zanurzyć na 30 minut. Odbieraj połączenia w trybie głośnomówiącym, gdziekolwiek jesteś.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się doskonałym brzmieniem, gdziekolwiek jesteś

  • Pasywny radiator. Mocny bas

  • Sparuj dwa głośniki, aby uzyskać dźwięk stereo

  • Moc wyjściowa 5W RMS

  • Wodoodporność IPX7

Membrana bierna zapewniająca mocny bas

Membrana bierna zapewniająca mocny bas

Ten niesamowity mały głośnik zapewnia zaskakująco bogaty i mocny bas. Zabierz muzykę ze sobą i słuchaj jej wyraźnie w ogrodzie, podczas spaceru lub na plaży. Idealny do zabrania ze sobą, niezależnie od planów.

Sparuj z identycznym głośnikiem, aby uzyskać dźwięk stereo

Masz ochotę na jeszcze bogatsze brzmienie? Możesz z łatwością połączyć ze sobą dwa identyczne głośniki, aby uzyskać fantastyczny dźwięk stereo. Słuchaj muzyki dokładnie tak, jak powinna brzmieć. Nawet gdy jesteś poza domem, nie umknie Ci ani nuta, ani słowo.

Wodoodporność IPX7

Wodoodporność IPX7

Ten doskonały mały głośnik jest gotowy na wszystko. Niezależnie od tego, czy złapie Cię deszcz, oblejesz się potem podczas wysiłku, czy nawet wskoczysz do wody z łodzi, stopień wodoodporności IPX7 oznacza, że głośnik można zanurzyć na maksymalnie 30 minut bez żadnych problemów.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie