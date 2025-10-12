Bluetooth® 5.4 zapewniający stabilne połączenie o większym zasięgu

To klasycznie wyglądające radio potrafi znacznie więcej niż tylko odbierać stacje radiowe. Łączność Bluetooth® 5.4 umożliwia przesyłanie podcastów, playlist i innych treści z urządzenia inteligentnego do radia. Możesz cieszyć się stabilnym połączeniem i wysoką jakością dźwięku, nawet jeśli playlista jest przesyłana strumieniowo z telefonu pozostawionego w innym pokoju.