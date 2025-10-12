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TAV2000FB/00
The Janet
Poezja dla oczu i uszu! To przenośne radio domowe zachwyca wyrazistym wyglądem i bogatym, ciepłym brzmieniem. Ciesz się krystalicznie czystym odbiorem radia FM i z łatwością przesyłaj strumieniowo playlisty. Dostępne jest również gniazdo słuchawkowe, które umożliwia słuchanie bez przeszkadzania innym.
Klasyczne wzornictwo, nowoczesne brzmienie
Cyfrowe strojenie FM
Bluetooth® 5.4
Akumulator wymieniany przez użytkownika
Klasyczne wzornictwo przyciąga uwagę, a ciepłe brzmienie zachęca, by zostać na dłużej. To przenośne radio przywraca zaokrąglone kształty i dotykowe pokrętło głośności znane z odbiorników z lat 50., a jego głośnik szerokopasmowy 2.5” zapewnia ciepłe, zaskakująco mocne brzmienie. To idealne połączenie tradycji i innowacji.
Muzyka, wiadomości, słuchowiska czy sport? Niezależnie od tego, czego lubisz słuchać, to radio FM zapewnia krystalicznie czysty odbiór dzięki antenie teleskopowej. Cyfrowe strojenie sprawia, że wyszukiwanie stacji jest niezwykle proste. Możesz również zapisać 20 stacji, a dwie ulubione przypisać do przycisków szybkiego dostępu oznaczonych cyframi 1 i 2 z przodu radia.
To klasycznie wyglądające radio potrafi znacznie więcej niż tylko odbierać stacje radiowe. Łączność Bluetooth® 5.4 umożliwia przesyłanie podcastów, playlist i innych treści z urządzenia inteligentnego do radia. Możesz cieszyć się stabilnym połączeniem i wysoką jakością dźwięku, nawet jeśli playlista jest przesyłana strumieniowo z telefonu pozostawionego w innym pokoju.
Opinie
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.