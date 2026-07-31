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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
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Dezynfekuje światłem UV w 10 minut
Ładowanie zapewnia moc nawet na 6 tygodni golenia
Sprawdzi się w podróży
Zabija 99,99% bakterii*. Dezynfekuje w 10 minut światłem UV. Jednoczesne ładowanie i dezynfekcja golarki
Chroni golarkę przed uszkodzeniami i zarysowaniami.
Jedno ładowanie zapewnia moc nawet na 6 tygodni golenia. Potężna bateria litowo-jonowa 2600 mAh
4.6
z 5
167
Opinie
85%
poleca ten produkt
Piotr Ż.
31/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ja też się wahałem przed zakupem.
Golarka jest znakomita. Dotychczas używałem żelu i pięcioostrzowych maszynek znanej marki na G. Mam twardy, rosnący w różnych kierunkach zarost i obawiałem się golarki elektrycznej. To był błąd. Philips świetnie radzi sobie z moim zarostem i, o dziwo, pozostawia zdecydowanie mniej podrażnioną skórę. Samo golenie jest także dużo bardziej komfortowe w porównaniu do maszynki „żyletkowej”. Kiedyś próbowałem także golarki foliowej, ale używanie jej wiązało się z jeszcze większym bólem podczas golenia. Przyznam szczerze, że wahałem się, czy wydając 1,5 tysiąca na maszynkę do golenia, nie wydam pieniędzy na darmo, ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że było warto. Polecam wszystkim wahającym się, bo Philips i9000 Prestige Ultra jest rewelacyjny.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-17
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-17
Bogdan F.
15/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt Dobrze sprawdza się przy goleniu-delikatny Polecam
Przegląd ten został wykonany dla Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/65 Golarka elektryczna Day & Night
Date of Use 2026-07-03
Przegląd ten został wykonany dla Limited i9000 Prestige Ultra XP9406/65 Golarka elektryczna Day & Night
Date of Use 2026-07-03
Gniazdek
15/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt jest bardzo dobry
Super golarka. Daje rad nawet z moim twardym zarostem
Zalety
daje rade z każdym zarostem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Golarka elektr. na sucho i na mokro ze SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-30
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
Zabija 99,9% bakterii Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na powierzchni golarki w ciągu 10 minut, testowane przez niezależne laboratorium.