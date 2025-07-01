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Jak odłączyć kosz urządzenia Airfryer od patelni?

Aby odłączyć kosz od patelni urządzenia Philips Airfryer, wykonaj następujące czynności:

  1. Przesuń przezroczystą pokrywkę, aby uzyskać dostęp do przycisku zwalniającego.
  2. Naciśnij przycisk zwalniający i jednocześnie odłącz kosz urządzenia Philips Airfryer. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA342/00 , NA341/00 , HD9252/70R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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