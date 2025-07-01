Jak odłączyć kosz urządzenia Airfryer od patelni?

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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA342/00 , NA341/00 , HD9252/70R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?
Jak korzystać z ustawień zaprogramowanych w urządzeniu Philips Airfryer?
Dlaczego urządzenie Philips Airfryer emituje sygnał dźwiękowy podczas pieczenia?
Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?