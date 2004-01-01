Wyszukiwane terminy

    Opublikowano dnia 05 marca 2025 r.

    Wszystkie golarki firmy Philips z małym otworem pośrodku trzech pięciobocznych głowic golących (rys. 1) można czyścić za pomocą saszetki Philips Quick Clean Pod (rys. 2).

    Jednak nie wszystkie golarki są wyposażone w program automatycznego czyszczenia. Aby to sprawdzić, przytrzymaj golarkę do góry nogami i naciśnij przycisk zasilania.

    • Jeśli na wyświetlaczu golarki pojawi się animacja z trzema kroplami, golarka jest wyposażona w program automatycznego czyszczenia i wyłączy się automatycznie po zakończeniu programu.
    • Jeśli nie pojawia się animacja z trzema kroplami, golarka nie jest wyposażona w program automatycznego czyszczenia. Można ją czyścić za pomocą saszetki Quick Clean Pod, ale nie będzie miała określonego cyklu czyszczenia. Golarkę należy wyłączyć ręcznie, gdy będzie czysta.

    Jeśli golarka nie jest zgodna z saszetką Quick Clean Pod, wszystkie wodoodporne lub wodoszczelne golarki firmy Philips można czyścić pod zimną lub ciepłą bieżącą wodą. Sprawdź, czy z tyłu golarki znajduje się mała ikona kranu lub prysznica/wanny. Jeśli widoczna jest jedna z tych ikon, golarkę można umyć pod bieżącą wodą. 

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9402/11 , SP9840/32 , S9980/59 , XP9404/46 , X9003/30 , X9001/10 , X9002/10 , XP9201/30 , XP9200/30 , XP9201/33 , XP9202/10 , SP9872/15 , S9975/55 , SP9883/35 , SP9883/36 , S9711/31R1 , S9982/55 , S9986/59 , S9987/59 , S5588/26 , S5550/44R1 , S5584/50 , S5583/38 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5587/10 , S5587/30 , S5589/30 , S5589/38 , S7782/50 , S7783/55 , S7783/59 , S7786/55 , S5110/06R1 , S5530/06R1 , S5082/64 , S6680/26 , S7960/17 , S7970/26 , S6640/44 , S6630/11 , S6620/11 , S7930/16 , S7940/16 , SP9862/14 , SP9861/16 , SP9860/13 , SP9863/14 , S5073/62 , S5250/06 , S5672/41 , S5530/06 , S5550/44 , S5550/06 , S5630/12 , S5210/06 , S5013/28 , S5150/26 , S5080/03 , S5100/06 , S5400/26 , S5520/45 , S7510/41 , S5620/12 , S7780/64 , S7720/26 , S7530/50 , S7520/41 , S5600/41 , S5510/45 , S5340/06 , S5320/06 , S5420/06 , S7370/12 , S7310/12 , S9111/31 , S9711/31 , S9511/31 , S9521/31 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

    Z chęcią Ci pomożemy.

