Zawsze łatwa obsługa



Prosty sposób na lepsze brzmienie Twojej ulubionej rozrywki



Do soundbara firmy Philips można podłączyć niemal każde źródło: odtwarzacze Blu-ray i DVD, konsole do gier i nie tylko. Wejście audio i funkcja Bluetooth umożliwiają przesyłanie muzyki. W modelach z wyjściem HDMI (ARC) możliwe jest sterowanie głośnikiem soundbar za pomocą pilota do telewizora.