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TAB6309/10
Dyskretny profil. Dźwięk wypełniający pomieszczenie.
Dzięki imersyjnej technologii audio i niezwykle kompaktowemu bezprzewodowemu subwooferowi ten wyjątkowo smukły głośnik wypełni Twój pokój dźwiękiem, jednocześnie pozostając na uboczu. Jest doskonałym dodatkiem do telewizorów Ambilight, zapewniając wysokiej jakości dźwięk podczas seansu.
2.1, subwoofer bezprzewodowy
Maksymalnie 320 W HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1-kanałowy i immersyjna technologia dźwięku zapewniają nowy poziom dźwięku, a ultrakompaktowy bezprzewodowy subwoofer dodaje imponującej głębi efektom i muzyce. Cztery tryby EQ pozwalają wybrać styl dźwięku pasujący do tego, co oglądasz — głosy stają się wyraźniejsze w każdym trybie, jeśli aktywujesz funkcję wzmocnienia dialogów.
Ten soundbar ma profil zaledwie 37 mm: zmieści się nawet pod telewizorami Ambilight z niższymi podstawkami, a odłączane uchwyty ścienne (w zestawie) dają Ci wiele możliwości. Ultrakompaktowy, potężny subwoofer jest łatwy do ukrycia i możesz go ustawić pionowo lub poziomo.
Zgodność z technologią DTS Virtual:X przekształca dźwięk telewizora, zapewniając Ci wrażenia wirtualnego dźwięku 3D bez względu na to, co jest wyświetlane na ekranie! Nie potrzebujesz dodatkowych głośników i system działa w każdym pomieszczeniu: włącz go za pomocą pilota zdalnego sterowania soundbara lub aplikacji Philips Home Entertainment.
Nagrody
3.5
z 5
2
Opinie
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Przegląd ten został wykonany dla TAB6309 Soundbar 2.1
Data użycia 2025-03-30
Przegląd ten został wykonany dla TAB6309 Soundbar 2.1
Data użycia 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Przegląd ten został wykonany dla TAB6309 Soundbar 2.1
Data użycia 2026-01-22
Przegląd ten został wykonany dla TAB6309 Soundbar 2.1
Data użycia 2026-01-22