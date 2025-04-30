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  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
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Soundbar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Opinie

1 Nagroda

Dyskretny profil. Dźwięk wypełniający pomieszczenie.

Dzięki imersyjnej technologii audio i niezwykle kompaktowemu bezprzewodowemu subwooferowi ten wyjątkowo smukły głośnik wypełni Twój pokój dźwiękiem, jednocześnie pozostając na uboczu. Jest doskonałym dodatkiem do telewizorów Ambilight, zapewniając wysokiej jakości dźwięk podczas seansu.

Poznaj wszystkie korzyści

Dyskretny profil. Dźwięk wypełniający pomieszczenie.

  • 2.1, subwoofer bezprzewodowy

  • Maksymalnie 320 W HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 kanałowy. Subwoofer bezprzewodowy zapewniający głębsze basy.

2.1 kanałowy. Subwoofer bezprzewodowy zapewniający głębsze basy.

2.1-kanałowy i immersyjna technologia dźwięku zapewniają nowy poziom dźwięku, a ultrakompaktowy bezprzewodowy subwoofer dodaje imponującej głębi efektom i muzyce. Cztery tryby EQ pozwalają wybrać styl dźwięku pasujący do tego, co oglądasz — głosy stają się wyraźniejsze w każdym trybie, jeśli aktywujesz funkcję wzmocnienia dialogów.

Niezwykle smukła konstrukcja, idealna do nisko zawieszonych telewizorów Ambilight

Niezwykle smukła konstrukcja, idealna do nisko zawieszonych telewizorów Ambilight

Ten soundbar ma profil zaledwie 37 mm: zmieści się nawet pod telewizorami Ambilight z niższymi podstawkami, a odłączane uchwyty ścienne (w zestawie) dają Ci wiele możliwości. Ultrakompaktowy, potężny subwoofer jest łatwy do ukrycia i możesz go ustawić pionowo lub poziomo.

Technologia DTS Virtual:X dla porywającego dźwięku 3D w każdym pomieszczeniu

Technologia DTS Virtual:X dla porywającego dźwięku 3D w każdym pomieszczeniu

Zgodność z technologią DTS Virtual:X przekształca dźwięk telewizora, zapewniając Ci wrażenia wirtualnego dźwięku 3D bez względu na to, co jest wyświetlane na ekranie! Nie potrzebujesz dodatkowych głośników i system działa w każdym pomieszczeniu: włącz go za pomocą pilota zdalnego sterowania soundbara lub aplikacji Philips Home Entertainment.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz TPV_PBTAWARD70

Opinie

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3.5

z 5

2

Opinie

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Przegląd ten został wykonany dla TAB6309 Soundbar 2.1

Data użycia 2025-03-30

Przegląd ten został wykonany dla TAB6309 Soundbar 2.1

Data użycia 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Przegląd ten został wykonany dla TAB6309 Soundbar 2.1

Data użycia 2026-01-22

Przegląd ten został wykonany dla TAB6309 Soundbar 2.1

Data użycia 2026-01-22

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie