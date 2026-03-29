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  • Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
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  • Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
  • Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
  • Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
  • Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
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  • Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
  • Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
  • Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo

X-tremeVision Pro150Wydajność i żywotność

12258XVPS2

4.2
| (33) Opinie
Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
Połączenie niezwykłej jasności i trwałości, jaka dotychczas nie była dostępna w tak wydajnej żarówce, sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision Pro150 zapewniają Tobie i Twoim bliskim jeszcze większe bezpieczeństwo na drodze.
Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsze połączenie wysokiej wydajności i trwałości

Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo

  • Rodzaj źródła światła: H1

  • 12 V, 55 W

  • Światło jaśniejsze do 150%

  • Do 350 godz.

  • Liczba źródeł światła: 2

Więcej informacji na temat bezpiecznej jazdy

Więcej informacji na temat bezpiecznej jazdy

Dzięki żarówkom Philips X-tremeVision Pro150 możesz cieszyć się światłem jaśniejszym nawet o 150%¹. Wracaj do najbliższych, wiedząc, że będziesz widzieć wyraźnie nawet w ciemności i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Zaawansowana konstrukcja żarnika zapewnia większą precyzję i luminancję, gwarantując lepsze oświetlenie drogi, podczas gdy nowa technologia szkła kwarcowego Diamond Precision daje większą jasność.

Do 450 godzin pracy przy użyciu wysokowydajnych żarówek²

Nowa technika produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Precision zwiększa przepustowość światła, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na wstrząs termiczny i ciśnienie. Specjalnie dostosowana mieszanka gazów szlachetnych dodatkowo chroni żarnik przed starzeniem. Oznacza to większą jasność i dłuższy okres eksploatacji nawet do 450 godzin (dotyczy H7; H1: 350 godz.), prawdopodobnie najdłuższy w przypadku tak mocnych żarówek.

Chłodne światło zapewnia lepszą widoczność i większy komfort

Jazda w ciemności może być męcząca dla oczu, co prowadzi do przemęczenia wzroku i większego ryzyka znużenia. Żarówki Philips X-tremeVision Pro150 emitują bielsze światło o temperaturze do 3400 K (dotyczy H7; H1: 3450 K), zapewniając lepszy kontrast i ułatwiając identyfikację zbliżających się obiektów. Wyraźne widzenie pozwala zachować czujność przez dłuższy czas, dzięki czemu jazda jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

33

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Przypisy

  1. ¹ Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.

  2. ² Dotyczy świateł mijania, odmienne dane dla zastosowań we mgle