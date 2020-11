Chłodne światło zapewnia lepszą widoczność i większy komfort

Jazda w ciemności może być męcząca dla oczu, co prowadzi do przemęczenia wzroku i większego ryzyka znużenia. Żarówki Philips X-tremeVision Pro150 emitują bielsze światło o temperaturze do 3400 K (dotyczy H7; H1: 3450 K), zapewniając lepszy kontrast i ułatwiając identyfikację zbliżających się obiektów. Wyraźne widzenie pozwala zachować czujność przez dłuższy czas, dzięki czemu jazda jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza.