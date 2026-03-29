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12342XVPS2
Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
Połączenie niezwykłej jasności i trwałości, jaka dotychczas nie była dostępna w tak wydajnej żarówce, sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision Pro150 zapewniają Tobie i Twoim bliskim jeszcze większe bezpieczeństwo na drodze.
Rodzaj źródła światła: H4
12 V, 60/55 W
Światło jaśniejsze do 150%
Do 540 godz.
Liczba źródeł światła: 2
Dzięki żarówkom Philips X-tremeVision Pro150 możesz cieszyć się światłem jaśniejszym nawet o 150%¹. Wracaj do najbliższych, wiedząc, że będziesz widzieć wyraźnie nawet w ciemności i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Zaawansowana konstrukcja żarnika zapewnia większą precyzję i luminancję, gwarantując lepsze oświetlenie drogi, podczas gdy nowa technologia szkła kwarcowego Diamond Precision daje większą jasność.
Nowa technika produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Precision zwiększa przepustowość światła, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na wstrząs termiczny i ciśnienie. Specjalnie dostosowana mieszanka gazów szlachetnych dodatkowo chroni żarnik przed starzeniem. Oznacza to większą jasność i dłuższy okres eksploatacji nawet do 450 godzin (dotyczy H7; H4: 540 godz.), prawdopodobnie najdłuższy w przypadku tak mocnych żarówek.
Dzięki wiązce światła sięgającej aż o 70 metrów dalej² ponad wymagane minimum, żarówki Philips X-tremeVision Pro150 dają Ci więcej czasu na reakcję w obliczu zagrożenia. Większy margines bezpieczeństwa to gwarancja spokojniejszej i pewniejszej podróży dla Ciebie oraz Twoich pasażerów.
4.3
z 5
47
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-02-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-02-28
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-01-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-01-15
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-11-26
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data użycia 2025-11-26
1 Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.
2 Dodatkowa bezpieczna odległość w porównaniu do minimalnej długości wiązki wyprowadzonej w regulacji ECE, podana dla 1 luksa. Największa odległość od samochodu.
3 Dotyczy świateł mijania, odmienne dane dla zastosowań we mgle