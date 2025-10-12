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X-tremeVision Pro150Wydajność i żywotność

12972XVPS2

Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo

Połączenie niezwykłej jasności i trwałości, jaka dotychczas nie była dostępna w tak wydajnej żarówce, sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision Pro150 zapewniają Tobie i Twoim bliskim jeszcze większe bezpieczeństwo na drodze.

Poznaj wszystkie korzyści

Najlepsze połączenie wysokiej wydajności i trwałości

Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo

  • Rodzaj źródła światła: H7

  • 12 V, 55 W

  • Do 150% jaśniejsze światło¹

  • Do 450 godzin³

  • Liczba źródeł światła: 2

Więcej informacji na temat bezpiecznej jazdy

Więcej informacji na temat bezpiecznej jazdy

Dzięki żarówkom Philips X-tremeVision Pro150 możesz cieszyć się światłem jaśniejszym nawet o 150%¹. Wracaj do najbliższych, wiedząc, że będziesz widzieć wyraźnie nawet w ciemności i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Zaawansowana konstrukcja żarnika zapewnia większą precyzję i luminancję, gwarantując lepsze oświetlenie drogi, podczas gdy nowa technologia szkła kwarcowego Diamond Precision daje większą jasność.

Do 450 godzin użytkowania dzięki wysokowydajnej żarówce³

Do 450 godzin użytkowania dzięki wysokowydajnej żarówce³

Nowa technika produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Precision zwiększa przepustowość światła, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na wstrząs termiczny i ciśnienie. Specjalnie dostosowana mieszanka gazów szlachetnych dodatkowo chroni żarnik przed starzeniem. Oznacza to większą jasność i dłuższy okres eksploatacji nawet do 450 godzin³, prawdopodobnie najdłuższy w przypadku tak mocnych żarówek.

Więcej czasu na dostrzeżenie i uniknięcie zagrożeń

Więcej czasu na dostrzeżenie i uniknięcie zagrożeń

Dzięki wiązce światła sięgającej aż o 70 metrów dalej² ponad wymagane minimum, żarówki Philips X-tremeVision Pro150 dają Ci więcej czasu na reakcję w obliczu zagrożenia. Większy margines bezpieczeństwa to gwarancja spokojniejszej i pewniejszej podróży dla Ciebie oraz Twoich pasażerów.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. ¹ Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.

  2. ² Dodatkowa bezpieczna odległość w porównaniu do minimalnej długości wiązki wyprowadzonej w regulacji ECE, podana dla 1 luksa. Największa odległość od samochodu.

  3. ³ Dotyczy świateł mijania, w przypadku świateł przeciwmgielnych obowiązują inne zasady.