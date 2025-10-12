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12972XVPS2
Niezwykła jasność zwiększająca bezpieczeństwo
Połączenie niezwykłej jasności i trwałości, jaka dotychczas nie była dostępna w tak wydajnej żarówce, sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision Pro150 zapewniają Tobie i Twoim bliskim jeszcze większe bezpieczeństwo na drodze.
Rodzaj źródła światła: H7
12 V, 55 W
Do 150% jaśniejsze światło¹
Do 450 godzin³
Liczba źródeł światła: 2
Dzięki żarówkom Philips X-tremeVision Pro150 możesz cieszyć się światłem jaśniejszym nawet o 150%¹. Wracaj do najbliższych, wiedząc, że będziesz widzieć wyraźnie nawet w ciemności i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Zaawansowana konstrukcja żarnika zapewnia większą precyzję i luminancję, gwarantując lepsze oświetlenie drogi, podczas gdy nowa technologia szkła kwarcowego Diamond Precision daje większą jasność.
Nowa technika produkcji szkła kwarcowego Philips Diamond Precision zwiększa przepustowość światła, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na wstrząs termiczny i ciśnienie. Specjalnie dostosowana mieszanka gazów szlachetnych dodatkowo chroni żarnik przed starzeniem. Oznacza to większą jasność i dłuższy okres eksploatacji nawet do 450 godzin³, prawdopodobnie najdłuższy w przypadku tak mocnych żarówek.
Dzięki wiązce światła sięgającej aż o 70 metrów dalej² ponad wymagane minimum, żarówki Philips X-tremeVision Pro150 dają Ci więcej czasu na reakcję w obliczu zagrożenia. Większy margines bezpieczeństwa to gwarancja spokojniejszej i pewniejszej podróży dla Ciebie oraz Twoich pasażerów.
Opinie
¹ Jasność w porównaniu z minimalnym standardem wymaganym prawem.
² Dodatkowa bezpieczna odległość w porównaniu do minimalnej długości wiązki wyprowadzonej w regulacji ECE, podana dla 1 luksa. Największa odległość od samochodu.
³ Dotyczy świateł mijania, w przypadku świateł przeciwmgielnych obowiązują inne zasady.