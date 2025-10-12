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        Produkcja zakończona

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Każde zdjęcie to kawałek historii

        Większy rozmiar ekranu zapewnia większą wygodę oglądania! Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia na ekranie o dużej gęstości pikseli i doskonałych kolorach, w który wyposażona jest ramka do zdjęć PhotoFrame™ 10FF2CMW. Teraz dostępne są dwie stylowe, nakładane ramki, które można wymienić zależnie od nastroju.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Każde zdjęcie to kawałek historii

        • Wyświetlacz LCD 25,9 cm/10,2"

        • Obszar wyświetl. 23,9 cm/9,4"

        Wymienne ramki zapewniają urozmaicenie w zależności od nastroju i wystroju wnętrza

        Stanowiące artystyczny akcent nakładane ramki można łatwo wymienić i dopasować ramkę PhotoFrame™ do nastroju lub do wystroju pokoju.

        Możliwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego

        Dzięki możliwości zasilania z sieci elektrycznej lub z wbudowanego akumulatora ramka do zdjęć PhotoFrame™ może działać jako urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe.

        Łatwe w wymianie ramki w kolorze matowego aluminium i mahoniu

        Jeśli masz ochotę dopasować ramkę PhotoFrame™ do swojego nastroju lub do wystroju wnętrza, skorzystaj ze stylowych, gustownie ozdobionych ramek koloru polerowanego aluminium i mahoniu. Ramki wymienia się szybko i w prosty sposób.

        Specyfikacja techniczna

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie