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Produkcja zakończona
10FF2CMW/00
Każde zdjęcie to kawałek historii
Większy rozmiar ekranu zapewnia większą wygodę oglądania! Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia na ekranie o dużej gęstości pikseli i doskonałych kolorach, w który wyposażona jest ramka do zdjęć PhotoFrame™ 10FF2CMW. Teraz dostępne są dwie stylowe, nakładane ramki, które można wymienić zależnie od nastroju.
Wyświetlacz LCD 25,9 cm/10,2"
Obszar wyświetl. 23,9 cm/9,4"
Stanowiące artystyczny akcent nakładane ramki można łatwo wymienić i dopasować ramkę PhotoFrame™ do nastroju lub do wystroju pokoju.
Dzięki możliwości zasilania z sieci elektrycznej lub z wbudowanego akumulatora ramka do zdjęć PhotoFrame™ może działać jako urządzenie przewodowe lub bezprzewodowe.
Jeśli masz ochotę dopasować ramkę PhotoFrame™ do swojego nastroju lub do wystroju wnętrza, skorzystaj ze stylowych, gustownie ozdobionych ramek koloru polerowanego aluminium i mahoniu. Ramki wymienia się szybko i w prosty sposób.
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