Każde zdjęcie to kawałek historii

Większy rozmiar ekranu zapewnia większą wygodę oglądania! Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia na ekranie o dużej gęstości pikseli i doskonałych kolorach, w który wyposażona jest ramka do zdjęć PhotoFrame™ 10FF2CMW. Teraz dostępne są dwie stylowe, nakładane ramki, które można wymienić zależnie od nastroju.