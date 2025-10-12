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Produkcja zakończona
10FF2M4/00
Każde zdjęcie to kawałek historii
Większy rozmiar ekranu zapewnia większą wygodę oglądania! Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia na ekranie o dużej gęstości pikseli i doskonałym kolorze cyfrowym. Duży ekran ramki do zdjęć PhotoFrame 10FF2M4 zapewnia doskonałą, profesjonalną jakość odbitek.
Wyświetlacz LCD 25,9 cm/10,2"
Obszar wyświetl. 23,9 cm/9,4"
Dzięki temu najlepszemu w branży ekranowi o dużej gęstości pikseli Twoje najcenniejsze zdjęcia są wyświetlane z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, które charakteryzują odbitki o wysokiej jakości.
Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia zaprezentowanie zdjęć w najlepszy sposób dzięki żywym, naturalnym kolorom i możliwości wyświetlenia takiej samej palety barw, jak w przypadku profesjonalnych odbitek.
Kilka wymiennych ramek pasujących do ramki do zdjęć PhotoFrame™ umożliwia dostosowanie jej wyglądu do własnego gustu oraz wystroju wnętrza w domu lub w biurze.
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