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Produkcja zakończona

PhotoFrame

10FF2M4/00

Każde zdjęcie to kawałek historii

Większy rozmiar ekranu zapewnia większą wygodę oglądania! Wyświetlaj swoje cyfrowe zdjęcia na ekranie o dużej gęstości pikseli i doskonałym kolorze cyfrowym. Duży ekran ramki do zdjęć PhotoFrame 10FF2M4 zapewnia doskonałą, profesjonalną jakość odbitek.

Poznaj wszystkie korzyści

Każde zdjęcie to kawałek historii

  • Wyświetlacz LCD 25,9 cm/10,2"

  • Obszar wyświetl. 23,9 cm/9,4"

Duża gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć

Dzięki temu najlepszemu w branży ekranowi o dużej gęstości pikseli Twoje najcenniejsze zdjęcia są wyświetlane z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, które charakteryzują odbitki o wysokiej jakości.

Doskonałe kolory cyfrowe zapewniają bogate i oszałamiające zdjęcia na ekranie

Pełnokolorowy wyświetlacz umożliwia zaprezentowanie zdjęć w najlepszy sposób dzięki żywym, naturalnym kolorom i możliwości wyświetlenia takiej samej palety barw, jak w przypadku profesjonalnych odbitek.

Cztery wymienne ramki umożliwiają dostosowanie urządzenia do własnych wymagań

Kilka wymiennych ramek pasujących do ramki do zdjęć PhotoFrame™ umożliwia dostosowanie jej wyglądu do własnego gustu oraz wystroju wnętrza w domu lub w biurze.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie