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  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.

Produkcja zakończona

Ultinon LEDsamochodowa żarówka sygnalizacyjna

11498ULRX2

Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
Możesz jeździć w dobrym stylu dzięki oświetleniu sygnalizacyjnemu o intensywnych kolorach. Dzięki źródłom światła LED Philips Ultinon [˜P21W] światła stop są jasne i intensywnie czerwone. Ponadto świetnie wyglądają, więc możesz poruszać się bezpiecznie i stylowo.
Poznaj wszystkie korzyści

Trwałość i jakość oświetlenia LED

Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Liczba źródeł światła: 2

  • 12 V, intensywna czerwień

  • Światła stop, tylne światła przeciwmg.

Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Najważniejszym celem oświetlenia zewnętrznego jest oczywiście zapewnienie dobrej widoczności, ale nie ma powodu, dla którego nie miałoby ono jednocześnie świetnie wyglądać. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd był bardziej stylowy, nie musisz od razu kupować nowego. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na źródła światła LED to dobrze zainwestowane pieniądze. Popraw wygląd oświetlenia zewnętrznego swojego pojazdu — światła stop będą miały bardziej intensywną czerwoną barwę, kierunkowskazy będą świecić żywym kolorem pomarańczowym, a światła pozycyjne i światła cofania zachwycą jasną bielą. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacyjnego LED firmy Philips.

Jaśniejsza sygnalizacja to większe bezpieczeństwo

Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. Jasne oświetlenie sygnalizacyjne zapewnia lepszą widoczność, a tym samym większe bezpieczeństwo. Bez względu na to, czy mowa o światłach cofania, pozycyjnych lub stop, oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips Ultinon stanowi gwarancję wydajnego działania i daje innym kierowcom więcej czasu na właściwą reakcję na wykonywane przez Ciebie manewry.

Natychmiastowe działanie świateł zwiększa bezpieczeństwo hamowania

Zanim tradycyjne żarówki zaczną świecić i uzyskają swoją maksymalną wydajność, mija sporo czasu. Źródła światła LED zaczynają działać natychmiast po włączeniu — to kwestia ułamka sekundy. W sytuacji gwałtownego hamowania ułamek sekundy to całkiem sporo. W przypadku jazdy z prędkością 100 km/h czas reakcji wynoszący cztery dziesiąte sekundy przekłada się na dodatkowe 11 metrów, czyli około 2,5 długości samochodu, które dają dodatkowy czas na decyzję. Dzięki światłom stop Philips LED kierowca w samochodzie za Tobą od razu dowie się o tym, że hamujesz.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

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