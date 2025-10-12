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  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
  • Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.

Produkcja zakończona

Ultinon LEDsamochodowa żarówka wewnętrzna i sygnalizacyjna

11961ULWX2

Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.
Możesz jeździć w dobrym stylu dzięki oświetleniu sygnalizacyjnemu o intensywnych kolorach. Dzięki źródłom światła LED Philips Ultinon T10 o temperaturze barwowej 6000 K (efekt światła dziennego) światła wewnętrzne i pozycyjne są jasne i świetnie wyglądają, więc możesz poruszać się bezpiecznie i stylowo.
Poznaj wszystkie korzyści

Trwałość i jakość oświetlenia LED

Jasna sygnalizacja. Stylowa jazda.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Liczba źródeł światła: 2

  • 12 V, efekt światła dziennego 6000 K

  • Światła pozycyjne, wnętrze

Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Najważniejszym celem oświetlenia zewnętrznego jest oczywiście zapewnienie dobrej widoczności, ale nie ma powodu, dla którego nie miałoby ono jednocześnie świetnie wyglądać. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd był bardziej stylowy, nie musisz od razu kupować nowego. Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na źródła światła LED to dobrze zainwestowane pieniądze. Popraw wygląd oświetlenia zewnętrznego swojego pojazdu — światła stop będą miały bardziej intensywną czerwoną barwę, kierunkowskazy będą świecić żywym kolorem pomarańczowym, a światła pozycyjne i światła cofania zachwycą jasną bielą. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacyjnego LED firmy Philips

Jaśniejsza sygnalizacja to większe bezpieczeństwo

Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. Jasne oświetlenie sygnalizacyjne zapewnia lepszą widoczność, a tym samym większe bezpieczeństwo. Bez względu na to, czy mowa o światłach cofania, pozycyjnych lub stop, oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips Ultinon stanowi gwarancję wydajnego działania i daje innym kierowcom więcej czasu na właściwą reakcję na wykonywane przez Ciebie manewry.

Trwałe oświetlenie LED zapewniające długi okres eksploatacji

Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu samochodowym, ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia głównego — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Przy takiej samej intensywności źródła światła LED są o wiele trwalsze. Produkty LED Philips Ultinon charakteryzują się dodatkową odpornością na uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą i wibracjami, dzięki czemu ich okres eksploatacji jest naprawdę długi.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

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