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  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

VisionPlusWiększe bezpieczeństwo i większy komfort użytkowania

12258VPB1

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Żarówki samochodowe Philips VisionPlus zapewniają o 60% lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca widzi dalej, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i komfort prowadzenia. Żarówki VisionPlus to wysoka wydajność i doskonała cena — to właśnie tego szukają wymagający kierowcy.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 60% większa widoczność: szybka reakcja może ocalić życie

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

  • Rodzaj źródła światła: H1

  • 12 V, 55 W

  • Do 60% większa widoczność

  • Żarówka o wysokiej trwałości

  • Liczba źródeł światła: 1

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie