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12258VPB1
Rodzaj źródła światła: H1
12 V, 55 W
Do 60% większa widoczność
Żarówka o wysokiej trwałości
Liczba źródeł światła: 1
Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.
Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej
Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.
Opinie