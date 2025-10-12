W 100% legalne użytkowanie na drogach, w 100% intensywne białe światło

Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.