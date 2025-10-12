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Produkcja zakończona
12336WHVB1
Rodzaj źródła światła: H3
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 55 W
Styl
Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.
Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.
Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7, T4W i W5W) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (*H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)
Opinie
W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi
Zastosowanie zależy od typu żarówki