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Produkcja zakończona
12342CVPBS2
Rodzaj źródła światła: H4
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 60/55 W
Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive
Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.
Żarówki ColorVision są zgodne ze wszystkimi przepisami ECE i mają kartę certyfikacji stanowiącą dowód dopuszczenia do użytku na drogach. Zachowaj ją i zawsze miej ją w samochodzie.
2.0
z 5
2
Opinie
Pepan
13/02/2014
Česká republika
čekal jsem víc
modrá není v reflektoru skoro vidět a přebije ji světlo z žárovky
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů
Rozczarowany25
20/12/2014
Polska
żenada
Uzywałem wcześniej żarówek bluevision i byłem zadowolony, zdecydowałem się na najlepszą żarówkę w teście Auto Świata. I jestem bardzo wkurzony, bo wyrzuciłem pieniądze i żarówki do kosza. Czemu? Obiecują 60% więcej swiatła. Chyba jak zaparkujemy pod latarnią, obiecują bielsze swiatło, chyba w dzień, bo światło jest żółte. A i najlepsze dają niebiesķą poświate... ciekawe... chyba w ciągu dnia jak w kloszu odbija się lekko niebieski pasek na żarówce. Oczywiście przy wyłączonym świetle. Wróciłem znowu do bluevision, chociaż po 6 latach używania żarówek philipsa i wielkim rozczarowaniu nowością zastanowię się nad zmianą marki
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa