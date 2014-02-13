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  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu

Produkcja zakończona

ColorVisionNiebieska żarówka samochodowa

12342CVPBS2

2
| (2) Opinie
Zmiana stylu dzięki oświetleniu
Żarówka ColorVision zmieni oblicze Twojego samochodu poprzez dodanie odrobiny koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy. Te innowacyjne, kolorowe żarówki samochodowe mają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do ruchu drogowego. Oznacza to, że można zmienić wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.
Poznaj wszystkie korzyści

Wprowadź odrobinę koloru

Zmiana stylu dzięki oświetleniu

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

  • 12 V, 60/55 W

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive

Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy

Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy

Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.

Kolorowe żarówki samochodowe z certyfikatami dopuszczającymi do ruchu drogowego

Kolorowe żarówki samochodowe z certyfikatami dopuszczającymi do ruchu drogowego

Żarówki ColorVision są zgodne ze wszystkimi przepisami ECE i mają kartę certyfikacji stanowiącą dowód dopuszczenia do użytku na drogach. Zachowaj ją i zawsze miej ją w samochodzie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.0

z 5

2

Opinie

5
4
2

13/02/2014

Česká republika

Česká republika

čekal jsem víc

modrá není v reflektoru skoro vidět a přebije ji světlo z žárovky

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů

20/12/2014

Polska

Polska

żenada

Uzywałem wcześniej żarówek bluevision i byłem zadowolony, zdecydowałem się na najlepszą żarówkę w teście Auto Świata. I jestem bardzo wkurzony, bo wyrzuciłem pieniądze i żarówki do kosza. Czemu? Obiecują 60% więcej swiatła. Chyba jak zaparkujemy pod latarnią, obiecują bielsze swiatło, chyba w dzień, bo światło jest żółte. A i najlepsze dają niebiesķą poświate... ciekawe... chyba w ciągu dnia jak w kloszu odbija się lekko niebieski pasek na żarówce. Oczywiście przy wyłączonym świetle. Wróciłem znowu do bluevision, chociaż po 6 latach używania żarówek philipsa i wielkim rozczarowaniu nowością zastanowię się nad zmianą marki

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie