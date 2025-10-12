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Produkcja zakończona

RacingVisionżarówka samochodowa

12342RVB1

1 Nagroda

Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa

Żarówki samochodowe Philips RacingVision to doskonały wybór dla kierowców z pasją. Dzięki ich niesamowitej wydajności zapewniającej do 150% jaśniejsze światło możesz reagować szybciej, co powoduje, że jazda jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Poznaj wszystkie korzyści

Oświetlenie i przyjemność jazdy na najwyższym możliwym poziomie

Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 12 V, 60/55 W

Patrz dalej i reaguj szybciej dzięki jasności większej nawet o 150%

Prowadząc nocą, potrzebujesz jak najlepszej widoczności. Im dalej sięgasz wzrokiem, tym szybciej możesz zareagować na wszelkie zdarzenia na drodze. Żarówki samochodowe Philips RacingVision zwiększają widoczność dzięki nawet o 150% większej jasności. Zauważysz przeszkody na drodze szybciej niż w przypadku korzystania z innych żarówek halogenowych. Twoja podróż będzie więc bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Jedno z najjaśniejszych źródeł światła zapewniające doskonałą wydajność

Dzięki lepszym, jaśniejszym światłom możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze. Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna chromowana powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips RacingVision stanowią prawdziwą rewolucję w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Opracowano je z myślą o lepszej wydajności i widoczności, co oznacza większą kontrolę nad pojazdem i przyjemniejszą podróż.

Jaśniejsze światło dla kierowców samochodów sportowych

Kierowcy samochodów sportowych oczekują więcej od swoich pojazdów. Dzięki jasności większej nawet o 150% i odpowiedniej homologacji żarówki Philips RacingVision zapewniają przyjemną jazdę na drodze i poza nią.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz AWARD-7005737

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie