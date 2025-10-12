Doskonałe wrażenia podczas jazdy dzięki intensywnemu efektowi białego światła ksenonowego

Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.