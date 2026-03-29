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  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

VisionLepsza widoczność

12362PRC1

4.3
| (31) Opinie
Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Żarówki samochodowe Vision zapewniają o 30% lepszą widoczność w porównaniu ze standardową żarówką, oferując doskonałą wydajność wiązki światła w bardzo konkurencyjnej cenie w stosunku do jakości oryginalnego wyposażenia, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 30% większa widoczność w porównaniu ze standardową żarówką

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

  • Rodzaj źródła światła: H11

  • 12 V, 55 W

  • Do 30% większa widoczność

  • Najlepsza jakość za tę cenę

  • Liczba źródeł światła: 1

Żarówki Vision emitują dłuższe wiązki światła niż żarówki standardowe

Żarówki Vision emitują dłuższe wiązki światła niż żarówki standardowe

Nasze rozwiązania oświetleniowe generują potężną i precyzyjną wiązkę światła o maksymalnej mocy. Oferujemy wyłącznie najlepsze i najwydajniejsze rozwiązania oświetleniowe, ponieważ wiemy, że nasze oświetlenie o wysokiej jakości może pewnego dnia ocalić komuś życie na drodze.

Bezpieczeństwo na drodze zależy w głównej mierze od widoczności Twojej i innych

Bezpieczeństwo na drodze zależy w głównej mierze od widoczności Twojej i innych

Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom. Firma Philips promuje aktywne bezpieczeństwo w celu zapobiegania wypadkom przez zwiększenie ogólnej widoczności i oświetlenia drogi.

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie