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Produkcja zakończona

WhiteVisionżarówka samochodowa

12362WHVB1

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.

Poznaj wszystkie korzyści

Intensywny efekt białego światła ksenonowego

Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

  • Rodzaj źródła światła: H11

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 12 V, 55 W

  • Styl

Doskonałe wrażenia podczas jazdy dzięki intensywnemu efektowi białego światła ksenonowego

Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.

Wyraźny strumień intensywnie białego światła

Wyraźny strumień intensywnie białego światła

Dzięki intensywne białemu światłu i temperaturze barwowej do 3700 kelwinów żarówki Philips WhiteVision oświetlają drogę jasnym strumieniem, który natychmiast rozprasza mrok. Doskonałe oświetlenie zapewniające doskonałe wrażenia podczas jazdy.

Efekt białego światła ksenonowego zapewnia olśniewający wygląd

Żarówki WhiteVision nadają oświetleniu pojazdu wygląd charakterystyczny dla luksusowych samochodów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

14/02/2018

Polska

Polska

Świeci

Ładnie świeci oraz wygląda w lampie mojego Jeepa. Znaczna poprawa widoczności, polecam te żaróweczki.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa

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Przypisy

  1. W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi

  2. Zastosowanie zależy od typu żarówki