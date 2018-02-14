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Produkcja zakończona
12362WHVB1
Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.
Rodzaj źródła światła: H11
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 55 W
Styl
Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.
Dzięki intensywne białemu światłu i temperaturze barwowej do 3700 kelwinów żarówki Philips WhiteVision oświetlają drogę jasnym strumieniem, który natychmiast rozprasza mrok. Doskonałe oświetlenie zapewniające doskonałe wrażenia podczas jazdy.
Żarówki WhiteVision nadają oświetleniu pojazdu wygląd charakterystyczny dla luksusowych samochodów.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Cyku
14/02/2018
Polska
Świeci
Ładnie świeci oraz wygląda w lampie mojego Jeepa. Znaczna poprawa widoczności, polecam te żaróweczki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa
W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi
Zastosowanie zależy od typu żarówki