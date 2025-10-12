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SilverVisionKonwencjonalna żarówka wewnętrzna i sygnalizacyjna

12496SVB2

Jazda — Twój styl życia

Żarówki sygnalizacyjne SilverVision zostały stworzone z myślą o kierowcach, którzy chcieliby spersonalizować wygląd swoich pojazdów. Dzięki SilverVision można cieszyć się pełnym efektem chromu w przednich i tylnych kierunkowskazach.

Poznaj wszystkie korzyści

Kierunkowskaz ze srebrnym wykończeniem

Jazda — Twój styl życia

  • Rodzaj źródła światła: PY21W

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

  • 12 V, 21 W

  • Jeszcze więcej stylu

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Najlepszy efekt można uzyskać, wymieniając żarówki sygnalizacyjne parami

Aby uzyskać symetryczny efekt oświetlenia, najlepiej wymieniać żarówki sygnalizacyjne równocześnie.

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips Automotive znajdują się żarówki do następujących zastosowań: kierunkowskazy przednie i tylne.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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