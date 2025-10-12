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12496SVB2
Jazda — Twój styl życia
Żarówki sygnalizacyjne SilverVision zostały stworzone z myślą o kierowcach, którzy chcieliby spersonalizować wygląd swoich pojazdów. Dzięki SilverVision można cieszyć się pełnym efektem chromu w przednich i tylnych kierunkowskazach.
Rodzaj źródła światła: PY21W
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 21 W
Jeszcze więcej stylu
Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.
Aby uzyskać symetryczny efekt oświetlenia, najlepiej wymieniać żarówki sygnalizacyjne równocześnie.
Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips Automotive znajdują się żarówki do następujących zastosowań: kierunkowskazy przednie i tylne.
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