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VisionPlusWiększe bezpieczeństwo i większy komfort użytkowania

12498VPB2

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Żarówki VisionPlus emitują silniejszy strumień świetlny niż standardowe żarówki. Zapewniają doskonałe parametry pracy kierowcom, którym zależy na bezpieczeństwie. Charakteryzują się wysoką wydajnością i optymalną ceną — właśnie tego szukają wymagający kierowcy.
Poznaj wszystkie korzyści

Doskonała jakość i zwiększona widoczność

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

  • Rodzaj źródła światła: P21W

  • 12 V, 21 W

  • Do 60% większa widoczność

  • Żarówka o wysokiej trwałości

  • Liczba źródeł światła: 2

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie