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Produkcja zakończona

X-tremeUltinon LEDsamochodowa żarówka sygnalizacyjna

12763X2

Jaśniejsze i bardziej stylowe
Aby prowadzić pojazd w sposób bezpieczny i nowoczesny, wybierz intensywnie pomarańczowe źródła światła LED Philips X-tremeUltinon [~WY21W] do kierunkowskazów. Mają one dużą moc, są precyzyjne i dobrze wyglądają, zatem można jeździć bezpiecznie i w dobrym stylu.
Poznaj wszystkie korzyści

Mocne, wytrzymałe i intensywne oświetlenie sygnalizacyjne LED

Jaśniejsze i bardziej stylowe

  • LED-T20-AMB [~WY21W]

  • Liczba źródeł światła: 2

  • 12 V, intensywny pomarańczowy

  • Zaawansowany System Samochodowy

Zasygnalizuj swoje zamiary za pomocą jaśniejszego oświetlenia zewnętrznego

Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. W przypadku złych warunków pogodowych i obniżonej widoczności potrzeba stosowania jaśniejszej i bardziej intensywnej sygnalizacji staje się jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips X-tremeUltinon zapewnia efekt światła dziennego o dużej jasności — do 6000 K dla świateł cofania i pozycyjnych. Dzięki bardziej intensywnym kolorom kierunkowskazów i świateł stop, włączającym się błyskawicznie diodom LED oraz równomiernemu i dobrze ukierunkowanemu światłu dajesz innym kierowcom dodatkowy czas reakcji na Twoje manewry.

Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Najważniejszym celem oświetlenia zewnętrznego jest oczywiście zapewnienie dobrej widoczności, ale nie ma powodu, dla którego nie miałoby ono jednocześnie świetnie wyglądać. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd był bardziej stylowy, nie musisz od razu kupować nowego. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na źródła światła LED to dobrze zainwestowane pieniądze. Popraw wygląd oświetlenia zewnętrznego swojego pojazdu — światła stop będą miały bardziej intensywną czerwoną barwę, kierunkowskazy będą świecić żywym kolorem pomarańczowym, a światła pozycyjne i światła cofania zachwycą jasną bielą. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacyjnego LED firmy Philips.

Źródła światła do kierunkowskazów o intensywnie pomarańczowej barwie zapewniają lepszą widoczność

Źródła światła do kierunkowskazów Philips LED mają intensywnie pomarańczowy kolor, który pozwala kierowcy wyraźnie zasygnalizować swoje intencje innym użytkownikom drogi. Intensywnie pomarańczowy kolor zwiększa bezpieczeństwo Twoje i innych osób w Twoim otoczeniu.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.