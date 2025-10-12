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127996000KX2
Rodzaj źródła światła: W5W
12 V, efekt światła dziennego 6000 K
CeraLight
Liczba źródeł światła: 2
Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. A w przypadku złych warunków pogodowych i obniżonej widoczności potrzeba stosowania jaśniejszej i bardziej intensywnej sygnalizacji staje się jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips X-tremeUltinon zapewnia efekt światła dziennego o dużej jasności — do 6000 K dla świateł cofania i 8000 K dla świateł pozycyjnych. Dzięki bardziej intensywnym kolorom kierunkowskazów i świateł stop, włączającym się błyskawicznie diodom LED oraz równomiernemu i dobrze ukierunkowanemu światłu dajesz innym kierowcom dodatkowy czas na reakcję na Twoje manewry.
Najważniejszym celem oświetlenia zewnętrznego jest oczywiście zapewnienie dobrej widoczności, ale nie ma powodu, dla którego nie miałoby ono jednocześnie świetnie wyglądać. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd był bardziej stylowy, nie musisz od razu kupować nowego. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na źródła światła LED to dobrze zainwestowane pieniądze. Popraw wygląd oświetlenia zewnętrznego swojego pojazdu — światła stop będą miały bardziej intensywną czerwoną barwę, kierunkowskazy będą świecić żywym kolorem pomarańczowym, a światła pozycyjne i światła cofania zachwycą jasną bielą. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacyjnego LED firmy Philips.
Technologia Philips CeraLight to wyjątkowa, oparta na materiałach ceramicznych, opatentowana obudowa przeznaczona do ochrony elementów LED przed działaniem wysokiej temperatury i wibracji. To innowacyjne rozwiązanie chroni źródło światło przed uszkodzeniem. Wyposażone w technologię CeraLight źródło światła T10 jest niezwykle trwałe i zapewnia dłuższy okres eksploatacji.
Opinie
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.