Ceramiczna osłona przed wysoką temperaturą i wibracjami CeraLight

Technologia Philips CeraLight to wyjątkowa, oparta na materiałach ceramicznych, opatentowana obudowa przeznaczona do ochrony elementów LED przed działaniem wysokiej temperatury i wibracji. To innowacyjne rozwiązanie chroni źródło światło przed uszkodzeniem. Wyposażone w technologię CeraLight źródło światła T10 jest niezwykle trwałe i zapewnia dłuższy okres eksploatacji.