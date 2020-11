Jasne oświetlenie wnętrza pojazdu

Twoje wymagania w zakresie oświetlenia mogą być różne w zależności od tego, czy chodzi o światło do czytania, sufit, schowek czy bagażnik. Jeśli szukasz oświetlenia wnętrza pojazdu, możesz wybierać spośród szerokiej oferty lamp LED Philips X-tremeUltinon, które zapewniają doskonałą widoczność i ciekawy styl. Do wyboru ciepła i kojąca biel (do 4000 K) oraz efekt światła dziennego (do 6000 K). Oświetlenie to zupełnie zmieni Twoje wrażenia z jazdy. Szukasz telefonu, pasażerowie chcą poczytać, a może planujesz najlepszą trasę podróży? Teraz można robić to wszystko w jaśniej oświetlonym wnętrzu.