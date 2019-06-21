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Produkcja zakończona
12972CVPBS2
Zmiana stylu dzięki oświetleniu
Żarówka ColorVision zmieni oblicze Twojego samochodu poprzez dodanie odrobiny koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy. Te innowacyjne, kolorowe żarówki samochodowe mają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do ruchu drogowego. Oznacza to, że można zmienić wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.
Rodzaj źródła światła: H7
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 55 W
Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive
Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.
Żarówki ColorVision są zgodne ze wszystkimi przepisami ECE i mają kartę certyfikacji stanowiącą dowód dopuszczenia do użytku na drogach. Zachowaj ją i zawsze miej ją w samochodzie.
3.3
z 5
3
Opinie
4atik
21/06/2019
Україна
Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.
Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Andzej
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Bananus
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa