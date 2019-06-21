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Produkcja zakończona

ColorVisionNiebieska żarówka samochodowa

12972CVPBS2

3.3

| (3) Opinie

Zmiana stylu dzięki oświetleniu

Żarówka ColorVision zmieni oblicze Twojego samochodu poprzez dodanie odrobiny koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy. Te innowacyjne, kolorowe żarówki samochodowe mają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do ruchu drogowego. Oznacza to, że można zmienić wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.

Poznaj wszystkie korzyści

Wprowadź odrobinę koloru

Zmiana stylu dzięki oświetleniu

  • Rodzaj źródła światła: H7

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

  • 12 V, 55 W

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive

Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy

Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy

Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.

Kolorowe żarówki samochodowe z certyfikatami dopuszczającymi do ruchu drogowego

Kolorowe żarówki samochodowe z certyfikatami dopuszczającymi do ruchu drogowego

Żarówki ColorVision są zgodne ze wszystkimi przepisami ECE i mają kartę certyfikacji stanowiącą dowód dopuszczenia do użytku na drogach. Zachowaj ją i zawsze miej ją w samochodzie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

3

Opinie

5
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.

Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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