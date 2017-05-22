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Produkcja zakończona
12972CVPGS2
Rodzaj źródła światła: H7
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 55 W
Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki żarówka ColorVision firmy Philips wprowadza odrobinę koloru — w sposób zgodny z europejskimi przepisami. Możesz dostosować wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.
Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive
Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.
1.0
z 5
1
Opinia
janina14
22/05/2017
Polska
Nie tego się spodziewałam
Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa