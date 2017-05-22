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  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu

Produkcja zakończona

ColorVisionZielona żarówka samochodowa

12972CVPGS2

1
| (1) Opinia
Zmiana stylu dzięki oświetleniu
Żarówka ColorVision zmieni oblicze Twojego samochodu poprzez dodanie odrobiny koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy. Te innowacyjne, kolorowe żarówki samochodowe mają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do ruchu drogowego. Oznacza to, że można zmienić wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.
Poznaj wszystkie korzyści

Wprowadź odrobinę koloru

Zmiana stylu dzięki oświetleniu

  • Rodzaj źródła światła: H7

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

  • 12 V, 55 W

Nowa technologia powłoki sprawiająca, że światło nabiera barw

Nowa technologia powłoki sprawiająca, że światło nabiera barw

Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki żarówka ColorVision firmy Philips wprowadza odrobinę koloru — w sposób zgodny z europejskimi przepisami. Możesz dostosować wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive

Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy

Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy

Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

22/05/2017

Polska

Polska

Nie tego się spodziewałam

Daje niewielki poblask w kloszu, o wiele słabiej świeci niż biała, wytrzymały od jesieni do wiosny, około 7tys km padły jedna po drugiej.

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla ColorVision 12972CVPGS2 Zielona żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie