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Produkcja zakończona
12972RVB1
Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
Żarówki samochodowe Philips RacingVision to doskonały wybór dla kierowców z pasją. Dzięki ich niesamowitej wydajności zapewniającej do 150% jaśniejsze światło możesz reagować szybciej, co powoduje, że jazda jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Rodzaj źródła światła: H7
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 55 W
Prowadząc nocą, potrzebujesz jak najlepszej widoczności. Im dalej sięgasz wzrokiem, tym szybciej możesz zareagować na wszelkie zdarzenia na drodze. Żarówki samochodowe Philips RacingVision zwiększają widoczność dzięki nawet o 150% większej jasności. Zauważysz przeszkody na drodze szybciej niż w przypadku korzystania z innych żarówek halogenowych. Twoja podróż będzie więc bezpieczniejsza i przyjemniejsza.
Dzięki lepszym, jaśniejszym światłom możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze. Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna chromowana powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips RacingVision stanowią prawdziwą rewolucję w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Opracowano je z myślą o lepszej wydajności i widoczności, co oznacza większą kontrolę nad pojazdem i przyjemniejszą podróż.
Kierowcy samochodów sportowych oczekują więcej od swoich pojazdów. Dzięki jasności większej nawet o 150% i odpowiedniej homologacji żarówki Philips RacingVision zapewniają przyjemną jazdę na drodze i poza nią.
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